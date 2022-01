Driedorf-Waldaubach: Bei Glätte verunglückt

Mit leichten Verletzungen überstand eine 52-jährige Autofahrerin heute Morgen (27.01.2022) eine Rutschpartie mit ihrem Opel. Die Haigererin fuhr mit ihrem Corsa gegen 04.30 Uhr von Waldaubach in Richtung Hohenroth. Auf winterglatter Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, rutschte in den Graben, kippte aufs Dach und kam so auf der Fahrbahn zum Stehen.

Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Corsa musste abgeschleppt werden, Angaben zum Blechschaden können momentan noch nicht gemacht werden.

Vandalen auf dem Friedhof – Polizei bittet um Mithilfe

Wetzlar-Nauborn (ots) – Im Zeitraum von Montag (24.01.2022) bis Mittwoch (26.01.2022) hausten Unbekannte auf dem Friedhof in der Tiergartenstraße. Die Täter warfen Bänke um, entzündeten ein Feuer und zerbrachen Trinkgläser. Durch das Feuer blieben Schäden an einer Wand der Trauerhalle zurück. Die Reparaturkosten belaufen sich auf mindestens 200 Euro kosten.

Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar: Post- und Lottogeschäft Ziel von Einbrechern

Auf Beute aus der Postfiliale mit Lotto-Annahmestelle in der Braunfelser Straße hatten es Einbrecher abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Shop und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung erbeuteten sie Bargeld in nicht bekannter Höhe sowie eine nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln.

Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 100 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter in der Nacht vom 26.01.2022 (Mittwoch), gegen 18.20 Uhr auf Donnerstag (27.01.2022), gegen 06.50 Uhr in der Braunfelser Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Ermittler unter Tel.: (06441) 9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen