Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Kirchheimbolanden – Am Donnerstag, den 27.01.2022, gegen 13:20 Uhr kam es auf der L401 zwischen Dreisen und Standenbühl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Während ein 26jähriger mit seinem Traktor in einen Feldweg einbiegen wollte, versuchte ihn ein hinter ihm befindlicher 54jähriger PKW-Fahrer zu überholen. Es kam zum Verkehrsunfall, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der gesamten Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Raubüberfall auf Spielhalle in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach – In der Nacht zum 27.01.2022 ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Spielcasino in Bad Kreuznach. Nach Zeugenangaben betraten gegen 01:55 Uhr zwei dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Täter die Spielhalle im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie die Angestellte zum Öffnen der Kasse auf. Daraus entnahmen sie die Tageseinnahmen und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tatbeute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter nimmt die Polizei in Bad Kreuznach (Telefon: 0671/8811-0) entgegen.