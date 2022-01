A 60, Ingelheim: Raser verursacht Unfall mit Personenschaden und flüchtet

Am 27.01.2022 kam es gegen 10:05 h auf der A 60 in Richtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle Ingelheim-West zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort bedrängte ein weißer PKW Mercedes-Kombi auf dem linken Fahrstreifen eine vor ihm fahrende PKW-Fahrerin. Diese wechselte daraufhin nach rechts. Der Mercedes überholte die Frau und wechselte dann unmittelbar vor dieser auf den rechten Fahrstreifen. Anschließend bremste der Mercedes-Fahrer plötzlich und unerwartet stark ab, so dass die nachfolgende Frau ausweichen musste. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und prallte in die rechte Leitplanke. Ihr Auto kam entgegen der Fahrtrichtung teilweise auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Mercedesfahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne anzuhalten. Die 56-jährige Frau aus dem Raum Bad Kreuznach wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An ihrem PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden an PKW und Leitplanke beträgt ca. 10000,- EUR. Für die Dauer der Bergung des PKW war der rechte Fahrstreifen für ca. 1 Stunde gesperrt, wodurch ein Stau von ca. 1 km Länge entstand. Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Mercedes und/oder dessen Fahrer/in geben können.

Mehrere Fahrzeuge in Mainz Marienborn und Mainz Bretzenheim verkratzt

Mainz – Stadtgebiet – Mittwoch, 26.01.2022 – In der Zeit von Dienstag 16:00 Uhr auf Mittwoch 16:00 Uhr wurden in Mainz-Marienborn mehrere Autos in der Straße Hinter den Wiesen verkratzt. Bislang wurden vier beschädigte PKW festgestellt.

Auch im Stadtteil Bretzenheim wurden während des selbigen Tatzeitraumes mehrere Autos beschädigt. In der Albanusstraße konnten insgesamt sechs verkratzte Autos vorgefundenen werden. Die Kratzer ziehen sich teilweise rund um die Fahrzeuge. Weiter wurden diese teils mit schwarzer Farbe besprüht.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Tatorten besteht wird derzeit geprüft. Konkrete Täterhinweise bestehen derzeit nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-4310 oder per E-Mail: pimainz3@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

16-jähriger auf dem Heimweg ausgeraubt

Mainz – Gonsenheim – Dienstag, 25.01.2022 – Am späten Dienstagnachmittag wurde ein 16-jähriger Mainzer im Bereich der Straßenbahnhaltestelle An der Bruchspitze ausgeraubt.

Als der Schüler gegen 16:55 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle An der Bruchspitze

vorbeiging, stiegen zwei bislang unbekannte männliche Personen aus der haltenden

Straßenbahn aus. Diese kamen auf ihn zu und forderten sein Handy, welches er in

seiner Hand hielt. Da der 16-jährige auf die Forderung nicht reagierte, riss ihm

einer der Täter das Handy mit Gewalt aus der Hand. Danach entfernten sich die

beiden Täter in Richtung Mainz-Mombach. Nachdem der Geschädigte die Verfolgung

der Täter aufgenommen hatte und beide zur Rede stellen wollte, drohte ihm einer

der beiden Täter, dass er ihn abstechen und seine Schuhe wegnehmen würde.

Hiernach flüchteten die Täter weiter in Richtung Mainz-Mombach. Der Jugendliche

wurde nicht verletzt.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Ca. 184 cm groß – Schlank/sportliche Figur – 16-17 Jahre alt –

Schwarze Hautfarbe – Schwarze Hose – Schwarze Jacke – Schwarze Kapuze

auf dem Kopf – Schwarzer Schal vor dem Mund

Täter 2:

Ca. 184 cm groß – Schlank/sportliche Figur – 16-17 Jahre alt –

Schwarze Hautfarbe – Spricht deutsch und englisch mit leichtem Akzent

Schwarzes Halstuch vor dem Mund

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 oder per

E-Mail: kdmainz.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mainz -Nackenheim, Sprengung eines Geldautomaten

Mainz – In der Nacht auf Donnerstag, 27. Januar 2022, wurde ein

Geldautomat in Nackenheim von bislang noch unbekannten Tätern gesprengt.

Um 02:36 Uhr gehen Notrufe aus Nackenheim bei der Polizei Mainz ein. Die Zeugen

berichten von einem lauten Knall an einer Bankfiliale in der Langgasse und einem

flüchtenden Fahrzeug in Richtung Bodenheim.

Durch die Polizei werden sofort Einsatzkräfte in Richtung des Tatortes entsendet

und routinemäßig die Feuerwehr verständigt. Durch die Feuerwehr kann ein

entstandener Brand schnell gelöscht werden. Die Fahndungsmaßnahmen führten

bislang nicht zum Aufgreifen der Täter. Durch die Täter wird eine Gasflasche

zurückgelassen, welche auf die Art der Sprengung schließen lässt. Diese

verursachte leichte Schäden am Gebäude. Der Tatort wird durch Kriminaltechniker

der Polizei untersucht und Spuren gesichert. Den Tätern gelang es nicht, Bargeld

zu erbeuten.

Die Ermittlungen im Phänomenbereich „Geldautomatensprengungen“ werden mit

Hochdruck durch das K 15 der Kriminaldirektion Mainz und in enger Zusammenarbeit

mit dem Landeskriminalamt RLP und weiteren Behörden betroffener Regionen

fortgeführt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz in

Verbindung zu setzen. Tel. 06131 – 65 3633 Mail: kdmainz.kdd@polizei.rlp.de

Illegales Autorennen auf der A61 – Polizei sucht Zeugen

A61 Rheinhessen – Mit 220 Stundenkilometern, 5 Metern und weniger Abstand

zueinander rasten zwei 25 und 27-jährige Autofahrer gegen 19.30 Uhr auf der A61

Richtung Süden durch die Dunkelheit. Eine Zivilstreife der Verkehrsdirektion

Wörrstadt nahm bei Stromberg die Verfolgung auf.

Bei Waldlaubersheim drängten der Audi A5 und der ihn verfolgende VW Golf zwei

Lkw auf den Standstreifen ab und überholten sich ständig gegenseitig. Andere

Autofahrer wurde mit der Lichthupe rücksichtslos aus dem Weg geblinkt oder

konnten durch Spurwechsel gerade noch Kollisionen vermeiden. Kurz vor der

Ausfahrt Bad Kreuznach überholten der 25-Jährige aus Kastellaun und der

27-Jährige aus Kriegsfeld noch zwei sich überholende Lkw über die

Ausfädelungsspur, bevor der Kastellauner auf die B41 abbog.

Der VW Golf aus Kriegsfeld konnte von einer weiteren Zivilstreife der

Autobahnpolizei Gau-Bickelheim bei Bornheim gestoppt werden und der Audi

gemeinsam mit Streifenwagen der Polizei Bad Kreuznach auf der B41 bei der

Anschlussstelle Gensingen. Der Fahrer gab an, müde von der Arbeit zu sein und

nur schnell nach Hause zu wollen. Sein Beifahrer behauptete geschlafen und von

allem nichts mitbekommen zu haben.

Die beiden Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Beide Fahrer müssen mit diversen

Strafanzeigen und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Die Polizei bittet

Zeugen, die das Rennen beobachtet haben oder auch selbst gefährdet wurden, sich

zu melden. Der Golf war besonders auffällig, weil beim Gas geben Funken aus dem

Auspuff schlugen.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Oppenheim – Am heutigen Vormittag wurde über die Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Oppenheimer Altstadt gemeldet. Aufgrund eines Vollbrandes im Obergeschoss griff das Feuer auf den Dachstuhl eines Gebäudes über. Das Gebäude ist nach derzeitigem Ermittlungsstand bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Eine Gefahrenerforschung unter Beteiligung von Statikern und Baufachberatern dauert aktuell noch an. Die Löscharbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Die mit starken Kräften eingesetzte Feuerwehr ist weiterhin mit dem Abdecken des Daches und anderen gefahrenminimierenden Maßnahmen im Einsatz. Das hiesige Ordnungsamt kümmert sich derzeit um die Unterbringung der Bewohner. Die Brandörtlichkeit musste für den Zeitraum des Einsatzes weiträumig abgesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei Oppenheim geführt.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht vor. Das Vorliegen eines technischen Defektes als Brandursache wird aktuell angenommen. Es kam zu keinen Personenschäden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Münster-Sarmsheim, 26.01., Fahrradweg, 15:40 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt wollten die Beamten den jungen Fahrer eines E-Scooters in der Hitchinstraße kontrollieren und ihn zum Anhalten bewegen. Da dieser trotz Blaulicht, Anhaltesignal und Zuruf nicht reagierte, wurde der Flüchtige schließlich auf einem Fahrradweg festgestellt. Bei dem 16-Jährigen ergaben sich deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, was ein Drogentest auch bestätigte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Abfrage ergab, dass der E-Scooter aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Das angebrachte Kennzeichen war außerdem nicht für E-Scooter ausgegeben. Daher wurde der Scooter sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den 16-jährigen eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grolsheim, 26.01., Willy-Brandt-Allee, 12:30 Uhr. Drei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Willy-Brandt-Allee. Auf Höhe eines Kreisels musste der Vorderste (ein Sattelzug mit Auflieger) verkehrsbedingt anhalten. Der sich dahinter befindliche PKW hielt ebenfalls an. Der Fahrer des hintersten (LKW-)Fahrzeugs war unaufmerksam und fuhr auf seinen Vordermann auf. Dieser wiederum wurde auf den Sattelzug geschoben. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der PKW-Fahrer wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall mit verletzter Person

Dienheim, Jahnstraße – Am Mittwoch, 26.01.22 befährt gegen 19:30 Uhr der 27-jährige aus Lübeck die Jahnstraße in Richtung Saarstraße. Ein 18-jähriger aus Dienheim biegt von der Rosenstraße nach links in die Jahnstraße ein und missachtet so die Vorfahrt des von rechts kommenden Unfallgegners. Es kommt zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt bzw. beiseite geschoben werden müssen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000,- Euro. Der junge Mann aus Lübeck klagt an der Unfallstelle über Hals-und Rückenschmerzen.