Armsheim – Verlorene Leiter verursacht Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 26.01.2022, gegen 07:45 Uhr verlor ein Kastenwagen beim Befahren der L407 von Wallterheim kommend in Richtung Armsheim eine Leiter, die zuvor auf dem Dach des Wagens war. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die auf der Straße liegende Leiter, so dass der Reifen und der Unterboden beschädigt wurden. Der Fahrer des Kastenwagens flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Kastenwagen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiwache in Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-9112900 in Verbindung zu setzen.

Worms – Randalierer nach Widerstand in Gewahrsam

Worms (ots) – Ein 18-jähriger Wormser hatte heute Nacht in seiner Wohnung

randaliert und musste in Gewahrsam genommen werden. Hierbei attackierte er die

eingesetzten Polizeibeamte und leistete Widerstand. Kurz nach 01:00 Uhr wurde

die Polizei aus der Wohnung in der Innenstadt alarmiert. Der junge Mann öffnete

die Tür, sprintete allerdings unmittelbar in ein Zimmer der Wohnung, wo er mit

den Fäusten auf einen dort anwesenden 19-Jährigen einschlug. Nachdem die jungen

Männer voneinander getrennt waren, trat der 18-Jährige nach einem

Polizeibeamten, ohne diesen zu verletzen, und beleidigte und bedrohte

fortwährend die Einsatzkräfte. Daraufhin wurde er gefesselt und zur Dienststelle

verbracht, wo er weiterhin beleidigte und versuchte die Beamten zu treten. Den

Rest der Nacht verbrachte der Wormser in Polizeigewahrsam.

Worms – Autoreifen zerstochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte unbekannter Täter in der Wormser Innenstadt gleich elf Autoreifen plattgestochen. Am Neumarkt und im weiteren Umkreis des Wormser Doms wurden an zehn Autos die Reifen mit einem Schnitt oder Stich in die Seitenwände beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.