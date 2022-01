Diebe räumen Auto leer

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Pkw

aufgebrochen. Der Wagen war in der Gottfried-Kinkel-Straße geparkt. Die Täter

durchwühlten den Innenraum und entwendeten alles, was sie finden konnten. Unter

dem Diebesgut war auch die Handtasche der Geschädigten. Darin befanden sich

persönliche Dokumente und eine Bankkarte. Die Täter nahmen auch ein Mobiltelefon

und einen Koffer mit Kleidung mit und entkamen unerkannt.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. |mhm

Polizei stoppt mehrere Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Gleich drei Mal haben Beamte der Polizeiinspektion 2 am

Mittwoch Anzeigen gegen Autofahrer erstattet, die unter dem Einfluss von Drogen

standen.

Am Mittwochmorgen kontrollierten die Beamten in der Zollamtstraße den Fahrer

eines Peugeots. Der Wagen war der Streife kurz vor halb neun aufgefallen, weil

die Beleuchtung defekt war. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte

typische Anzeichen eines Drogenkonsums fest. Ein freiwillig durchgeführter

Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 46-jährige Fahrer gab

an, einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten brachten den Mann zur

Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auch bei einem Autofahrer in der Pirmasenser Straße wurden bei einer allgemeinen

Verkehrskontrolle kurz vor 11 Uhr drogentypische Ausfallerscheinungen

beobachtet. Der 18-Jährige gab zu, Drogen konsumiert zu haben. Das wurde durch

einen freiwilligen Test bestätigt. Auf der Dienststelle entnahm ihm ein Arzt

eine Blutprobe. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Am Abend schließlich führte die Polizei in der Goethestraße eine

Verkehrskontrolle durch. Weil auch bei dem 25-Jährigen der Verdacht bestand,

dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel Auto gefahren war, boten ihm die

Beamten einen Drogenschnelltest an. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin.

Nachdem dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde, konnte er die Dienststelle

wieder verlassen. Die sichergestellten Autoschlüssel und den Führerschein werden

dem Betroffen wieder ausgehändigt, sobald er wieder fahrtüchtig ist.

Auf die drei Autofahrer kommen Anzeigen wegen einer Trunkenheitsfahrt zu. |mhm

Betriebserlaubnis erloschen

Lauterecken (ots) – Technische Veränderungen an PKW haben Anzeige zur Folge. In

der Nacht auf Donnerstag wurde ein 21-Jähriger in der Saarbrücker Straße mit

seinem VW-Golf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Manipulationen an den

Blinkern fest, wodurch diese dauerhaft leuchteten. Außer einer Anzeige an die

Bußgeldstelle wurde noch die Zulassungsstelle über den nicht ordnungsgemäßen

Zustand informiert. |pilek

Mehrere Anzeigen gesammelt

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden Polizeibeamte

des Altstadtreviers am Mittwochabend auf eine Gruppe Männer aufmerksam. Die 15

Männer im Alter von 17 bis 39 Jahren hielten sich in einem Parkhaus im

Rittersberg auf, hörten Musik und tranken Alkohol. Die Beamten stellten

zusätzlich starken Marihuanageruch fest. Alle Beteiligten wurden durch die

Beamten durchsucht. Bei vier Männer wurde Cannabis gefunden. Ebenfalls wurde

hinter einer Mauer Cannabis gefunden. Auf alle 15 Männer kommt eine Anzeige

wegen Hausfriedensbruch zu. Den Vieren droht eine weitere Anzeige wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Cannabisprodukte wurden

sichergestellt. |elz

Wem gehören die Kupferrohre?

Kaiserslautern (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am

Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Kupferdiebe geschnappt. Die Zeugin beobachtete

den 32-jährigen Mann und die 28-jährige Frau dabei, wie sie in einem Hinterhof

in der Bendergasse Kupferrohre verbogen und in Rucksäcke und Taschen verstauten.

Woher die Kupferrohre sind ist noch unklar. Der Besitzer wird gebeten sich bei

der Polizei in der Gaustraße oder unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu

melden. |elz

Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag in der

Hauptstraße in Hochspeyer einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter

Autofahrer hat beim Ein- oder Ausparken in eine Lücke auf dem Parkplatz des

Einkaufmarktes einen grauen Opel Zafira beschädigt. Der Fahrer des Zafiras war

zwischen 14:15 Uhr und 15 Uhr einkaufen und parkte seinen Wagen auf dem

Parkplatz. Als er zurückkam entdeckte er einen Schaden oberhalb des hinteren

Radkasten auf der Beifahrerseite. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem

Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher

und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle beim Rangieren

aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631

369-2150 gern entgegen. |elz