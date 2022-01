Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Hauswand beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 26.01.2022, 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr wurde eine Hauswand und ein Verkehrsschild in der Schillerstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr widerrechtlich die Kemptener Straße stadteinwärts und blieb beim Abbiegen nach rechts in die Schillerstraße an einer dortigen Hauswand und an einem Verkehrszeichen hängen und beschädigte diese. Es entstand ein Sachschaden von 550 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Zeugin, die zu diesem Zeitpunkt an der Unfallstelle vorbeigelaufen ist und möglicherweise Hinweise auf den Unfallverursacher liefern kann. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Garagentor beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.01.2022 gegen 15:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Einfahrtstor einer Tiefgarage im Magnolienring in Bad Dürkheim beschädigt hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Ob ein in der Tiefgarage abgestelltes Baustellenfahrzeug den Schaden verursacht hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 26.01.2022 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein auf einem Supermarktplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter 3er BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den BMW Renault entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Kotflügel und an den Fahrzeugtüren entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):