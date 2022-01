Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter Federführung des Polizeireviers

Neckargemünd führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch, 26.01.2022,

zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen

im Straßenverkehr“ auf der B 37, in Höhe der Haltestelle „Kümmelbacher Hof“ eine

Schwerpunktkontrollaktion zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und

Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden 80 Fahrzeuge und 114 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 13 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Sie sehen nun Strafanzeigen wegen Verkehrsteilnahme unter

Drogeneinfluss entgegen. Zudem wurde gegen alle 13 Tatverdächtigen

Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenbesitzes eingeleitet. Ein Fahrer

nahm unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teil. Auch ihm wurde eine Blutprobe

entnommen. Er sieht einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

An der Kontrollstelle waren insgesamt rund 50 Beamte des Polizeireviers

Neckargemünd, der Verkehrspolizei, weiterer Polizeireviere sowie des

Kompetenzteams „Drogen im Straßenverkehr“ (KODIS) des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt.

Weitere Ergebnisse: Drei Strafanzeigen wegen Drogenbesitzes und Sicherstellung

von rund 35 Gramm Marihuana, 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis, 1 x Verstoß gegen

das Waffengesetz.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Polizei ermittelt in zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen; Sachschaden je 5000 Euro

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zunächst erstattete am Mittwochmorgen ein

32-Jähriger Strafanzeige bei der Polizei, nachdem ein Unbekannter im Zeitraum

von Dienstag, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 10:00 Uhr, seinen in der Dielheimer

Straße, Höhe Hausnummer 19, geparkten PKW beschädigt hatte und anschließend die

Flucht ergriff. Neben einem zerstörten Außenspiegel und einem beschädigten

Rückfahrlicht musste der 32-Jährige zudem feststellen, dass die linke

Fahrzeugseite seines Seats vollständig zerkratzt war.

Nur wenige Stunden später wurden die Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch

dann erneut verständigt. Eine 59-Jährige hatte ihren VW Golf gegen 09:15 Uhr auf

einem Parkplatz in der „Heidelbergerstraße“, Höhe Hausnummer 9, geparkt gehabt.

Als sie gegen 14:15 Uhr dann zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, fand auch sie

ihren PKW beschädigt und zerkratzt vor. Der Verursacher war auch in diesem Fall

bereits von der Unfallstelle geflüchtet.

Das Polizeirevier Wiesloch hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des

Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen und Anwohner,

die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 06222 57090 zu

melden.

Leimen, St.Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld; Polizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen – Wer kann Hinweise geben?

Leimen, St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 67-Jährige verständigte am

Mittwochabend gegen 22 Uhr die Polizei, nachdem sie aus dem Urlaub zurückgekehrt

war und feststellen musste, dass Unbekannte in ihr Haus eingebrochen waren. Der

oder die Täter verschafften sich vermutlich im Zeitraum von Samstag, 6 Uhr bis

Mittwoch, 22 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus in der Straße „Karl-Ludwig-Weg“.

Zunächst schoben die Täter den Rollladen an einer Terrassentür hoch und brachen

diese in der Folge auf. Die Unbekannten waren offenbar auf der Suche nach

Wertgegenstände und durchsuchten das gesamte Wohnhaus. Letztendlich wurden sie

fündig und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in Höhe von rund 4500 Euro.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit

der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat

unterdessen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen und

Anwohnern, die im Tatzeitraum sowie in den Tagen davor verdächtige Personen oder

Fahrzeuge im Wohngebiet gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Reilingen/RNK – L 723 – Fahrzeug kommt von Fahrbahn und überschlägt sich – Pkw-Fahrer leicht verletzt – Pressemeldung Nr. 2

Reilingen / RNK (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Mittwochabend

kurz vor 23.00 Uhr, auf der L 723 zwischen Hockenheim und Walldorf – Höhe

Reilingen – ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein

28-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai infolge nicht angepasster Geschwindigkeit

unter dem Einfluss alkoholischer Getränke alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab,

überschlug sich und blieb ca. 20 Meter von der Fahrbahn entfernt mit seinem Pkw

auf einem Feldgebiet liegen. Anschließend entfernte sich der 28-Jährige zu Fuß

von der Unfallstelle und konnte im Rahmen der mit mehreren Streifenwagen

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich der Unfallstelle leicht verletzt

angetroffen werden. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Ein bei

ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,16 Promille, weshalb er

nach ärztlicher Behandlung in einem nahegelegen Krankenhaus, eine Blutprobe über

sich ergehen lassen musste. Außerdem ist der 28-Jährige nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis. Der nicht mehr fahrbereite Pkw Hyundai wurde durch

einen Abschleppdienst geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist

bislang nicht bekannt.