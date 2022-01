Frankfurt-Fechenheim: Festnahme nach Kraftstoffdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 26. Januar 2022, gegen 22.10 Uhr, fuhr

eine Zivilstreife durch das Fechenheimer Gewerbegebiet. In der Sontraer Straße

fiel den Beamten ein Mercedes Sprinter mit rumänischen Kennzeichen auf, der

auffällig langsam durch die Straße fuhr. Nachdem der Sprinter gestoppt hatte,

hielten auch die Beamten ihr Fahrzeug in einiger Entfernung an und begaben sich

zu Fuß in Richtung des Sprinters. In dem Lieferwagen konnte ein Fahrer ausfindig

gemacht werden. In diesem Augenblick liefen zwei weitere Personen auf den

Sprinter zu und stiegen ein. Danach entfernte sich der Wagen. Da den Polizisten

deutlich der Geruch von Dieselkraftstoff in die Nase stieg, sahen sie sich um

und konnten in der Nähe einen aufgebrochenen Lkw-Tank feststellen. Unterhalb des

Tankes befand sich noch eine frische Pfütze Diesel. Die Beamten fuhren nun dem

Sprinter nach und konnten ihn, nachdem sie Verstärkung angefordert hatten, in

der Wächtersbacher Straße anhalten. In dem Wagen befanden sich drei Männer im

Alter von 16, 28 und 51 Jahren. Auf der Ladefläche wurden zwei 50

Liter-Benzinkanister aufgefunden, welche mit jeweils etwa 5 Litern Diesel

befüllt waren. Ein Plastikschlauch und Aufbruchwerkzeug konnten ebenfalls

sichergestellt werden. Der Sprinter wurde ohne Versicherungsschutz geführt.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen wieder

entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Neuerlicher Schockanruf durch falsche Polizisten

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 26. Januar 2022, gegen 14.00 Uhr,

klingelte das Telefon bei einer 54-jährigen Frankfurterin aus Nieder-Erlenbach.

Am anderen Ende der Leitung war eine weinerliche Stimme mit den Worten „Mama,

ich habe einen Unfall gebaut!“ auszumachen. Noch bevor die schockierte

Geschädigte nachfragen konnte, meldete sich eine angebliche

Polizeioberkommissarin Klose, die angab, dass ihre Tochter einen Unfall

verursacht und dabei einen Radfahrer tödlich verletzt habe. Die Tochter würde

nun in die Strafanstalt verbracht und sei auch nicht mehr zu sprechen.

Allerdings könne man die Inhaftierung durch die Zahlung einer Kaution in Höhe

von 38.000 EUR abwenden. Danach wurde noch die Handynummer der Geschädigten

erfragt und dort über die gesamte Zeit des Betrugsvorganges die Verbindung

gehalten, also auch bei dem sich anschließenden Bankbesuch.

Vermutlich um weiterhin seriös zu erscheinen, wurde die 54-Jährige nach dem

Bankbesuch zum Polizeipräsidium in der Adickesallee geschickt. Ihr Sohn solle

unterdessen, zur Beschleunigung des Vorganges, zum Landgericht in Wiesbaden

fahren. Beide taten nun, was ihnen aufgetragen wurde. Plötzlich jedoch, welch

Zufall, wurde der Geschädigten mitgeteilt, dass sich ja eine Beamtin ganz in der

Nähe ihrer Wohnung befände, der sie auch das Geld übergeben könne. So geschah es

dann auch. Diese „Polizeibeamtin“ teilte der 54-Jährigen noch ein Aktenzeichen

mit, unter dem sie ihr Geld dann wiederbekommen könne. Als die wahre Tochter

dann etwa 20 Minuten später nach Hause kam, klärte sich der ganze Umstand auf.

Bereits mit der Meldung „220123-0078 Schockanruf durch falsche Polizisten“ vom

23. Januar 2022 hatten wir von dieser Masche berichtet. Es steht zu befürchten,

dass die Täter auch weiterhin versuchen werden, mit dieser Masche an das Geld

ihrer Opfer zu kommen.

Die Geldabholerin wird beschrieben als etwa 150 cm groß und von kräftiger Figur.

Sie trug eine Kapuzenjacke und Jeans. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild,

sprach akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Frankfurter Polizei unter der

Telefonnummer 069/755-52499.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

31. Januar 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener- Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Bockenheim: Einbruch in Gaststätte

Frankfurt (ots) – (fue) Ein bislang noch unbekannter Täter drang am Mittwoch,

den 26. Januar 2022, gegen 06.10 Uhr, in ein Lokal in der Leipziger Straße ein.

Auf der Gebäuderückseite öffnete er gewaltsam ein Fenster und stieg in die

Räumlichkeiten ein. Wie anhand der Überwachungsanlage nachvollzogen werden

konnte, entwendete er zunächst rund 30 EUR Bargeld aus einer Ledergeldbörse,

ging in den Keller, nahm dort eine Bohrmaschine an sich, legte diese im Gastraum

auf einen Tisch und verspeiste ein Stück Käse. Mit dem Bargeld, zwei Flaschen

Whiskey und einigen Schlüsseln, verließ er schließlich das Objekt wieder. Die

Bohrmaschine ließ er zurück.

Der Täter kann als 40-45 Jahre alt und schlank beschrieben werden.

Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, weiße Strickmütze, schwarze Kapuzenjacke,

helle Jeanshose sowie weiße Turnschuhe mit schwarzem Farbakzent im Bereich der

Ferse.