Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Kirtorf. Unbekannte versuchten eine Tür eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Grüner Weg“ aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro entstand. Der Schaden wurde am Mittwoch (26.01.) festgestellt. Die genaue Tatzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Lispenhausen. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch (26.01.) eine Fensterscheibe eines weißen Mercedes A200 ein und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe aus dem Fahrzeuginnenraum. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße „Über der Linde“. An dem Mercedes entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Burghaun. Zwischen Dienstagabend (25.01.) und Mittwochmorgen (26.01.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Burgstraße ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Es entstand 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stadt Bebra ist 110. Kompass-Kommune: Stephan Glock neuer Schutzmann vor Ort – „Ein Gewinn für Bebra“

Bürgermeister Stefan Knoche hat am Dienstagmittag (25.01.) zu einem „ganz besonderen Anlass“ ins Bebraer Rathaus geladen. Im Sitzungssaal bekam er durch Osthessens Polizeipräsident Günther Voß das KOMPASS-Begrüßungsschild des Hessischen Innenministeriums überreicht. Damit wurde die Stadt Bebra offiziell als 110. Gemeinde in die Sicherheitsinitiative des Landes Hessen aufgenommen.

Mit KOMPASS soll durch einen noch besseren Zusammenschluss aller Verantwortlichen der öffentlichen Sicherheit, insbesondere das subjektive Sicherheitsempfinden weiter gestärkt werden. „Rund 14.000 Menschen leben hier in Bebra. Eine Bürgerbefragung ist ein wesentlicher Teil dieser Initiative“, erklärte Osthessens Polizeipräsident Günther Voß. Wo drückt der Schuh? Wie sicher fühlen sich Bürgerinnen und Bürger? Die Ergebnisse der Befragung dienen als Grundlage, um vorhandenen Sicherheitslücken zu schließen. Durch sie werden die individuellen Bedarfe der Bevölkerung erkannt und passgenaue Lösungen aus Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen, die zur Sicherheitsarchitektur beitragen, umgesetzt. „Die Sicherheit ist immer ein subjektives Empfinden. Wir wollen eine Diskussion mit den Menschen vor Ort anstoßen und verschiedene Problemfelder angehen“, verdeutlichte Bürgermeister Stefan Knoche: „Wir sind schon jetzt gut unterwegs und in einigen Jahren dann eben noch besser.“ Das bestätigte Polizeipräsident Günther Voß: „So wurden 2020 rund 750 Straftaten und 200 Verkehrsunfälle in Bebra erfasst und dies bei einer guten Aufklärungsquote.“ Stephan Glock ist neuer Schutzmann vor Ort Als „einen Gewinn für Bebra“ bezeichnete Bürgermeister Knoche zudem den neuen Schutzmann vor Ort, der im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung vorgestellt wurde. Stefan Glock sei ein bekanntes Gesicht. „Er ist seit 25 Jahren Polizist – also die Hälfte seines Lebens“, so Voß. Ab sofort wird er für die Bevölkerung in Rotenburg a. d. Fulda und Bebra als Ansprechpartner agieren. Ob während seiner Fußstreife oder in Bürgergesprächen: Der 50-jährige Polizist ist für alle großen und kleinen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. „Ich habe mein Ohr bei den Menschen, um ihre Sorgen und Nöte wahrzunehmen und ihnen weiterzuhelfen.“ Für seine neue Aufgabe wünschte der Polizeipräsident viel Erfolg: „Der Schutzmann vor Ort ist die erste Reaktion des Innenministeriums auf die Initiative Kompass und damit die personelle Unterstützung, die wir leisten.“

Weiterführende Informationen zum KOMunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Sie unter www.kompass.hessen.de.

Streit eskaliert – Eine Person in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda. Am frühen Dienstagmorgen (25.01.), gegen 5 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im „Gallasiniring“ zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 38-jähriger Mann aus Fulda schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihnen, infolgedessen ein 36-jähriger Mann türkischer Herkunft dem 38-Jährigen mit einem noch unbekannten Gegenstand, vermutlich einer Holzlatte, gegen den Kopf schlug. Aufgrund der Kopfverletzung musste der schwer verletzte Fuldaer in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der 36-Jährige wurde am Mittwoch (26.01.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Fulda dauern weiterhin an.