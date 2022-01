Einbruch in Kellerräume,

Liederbach, Alt Oberliederbach, Montag, 24.01.2022 bis Mittwoch, 26.01.2022, 08:00 Uhr,

(mh) Zwischen Montag und Mittwoch sind Einbrecher in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Alt Oberliederbach“ in Liederbach eingedrungen und haben diverse Gegenstände entwendet. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Keller und durchtrennten mehrere Metallstreben eines Kellerverschlags. Hieraus stahlen sie zwei Rennräder, einen Akkuschrauber und einen Schlagbohrer im Gesamtwert von ca. 8.700EUR. Eine Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-40 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle entlarvt alkoholisierte Fahrerin ohne Führerschein, Hattersheim am Main, Hessendamm, Donnerstag, 27.01.2022, 02:10 Uhr,

(mh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch die Polizei eine Fahrzeugführerin kontrolliert, die alkoholisiert unterwegs war und keinen Führerschein besaß. Die Streife hatte den VW Golf wegen eines defekten Abblendlichts angehalten. Während dem Anhalten des Wagens und dem anschließenden Kontrollgespräch bemerkten die Beamten dann einige Verhaltensauffälligkeiten bei der Dame. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,86 Promille. Weiter war die 24-jährige Frau ohne Fahrerlaubnis gefahren. Sie wurde zu einer Blutentnahme auf das Revier gebracht, es erwartet sie nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Führerschein.

Versuchter Einbruch in Kirchengemeinde, Hattersheim, Erbsengasse, Dienstag, 25.01.2022 bis Mittwoch, 26.01.2022,

(mh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in die evangelische Kirchengemeinde in der Erbsengasse in Hattersheim einzubrechen. Die Einbrecher hebelten erfolglos an der Haupteingangstür, einem Nebeneingang und einer Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Nachdem keine der Türen nachgab, ließen die Täter ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand durch den Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR.

Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen in der Erbsengasse in Hattersheim gemacht haben, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei in Hofheim mitzuteilen. Die Rufnummer lautet (06192) 2079-0.