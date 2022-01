Geschwindigkeitsmessung im “neuen” 30 km/h-Bereich

Lingenfeld (ots) – Am Mittwochabend 26.01.2022 wurde in der Germersheimer Straße in Lingenfeld aufgrund der kürzlich geänderten Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei 38 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt acht Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.

Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit einer Geschwindigkeit von 52 km/h gemessen wurde. Auf diesen Verkehrsteilnehmer kommt ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister zu. Weiterhin wiesen 3 Fahrzeuge Mängel auf, die im Nachhinein beseitigt werden müssen.

Täterfestnahme bei Einbruchsversuch

Hördt (ots) – Am Mittwochabend 26.01.2022 nahm die Polizei Germersheim einen 21-jährigen Mann aus dem Kreis Kusel bei einem Einbruchsversuch in ein Firmengelände in Hördt auf frischer Tat fest. Gegen 19:15 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf, dass sich auf dem umzäunten Firmengelände im Industriegebiet in Hördt eine unberechtigte männliche Person aufhalten würde.

Im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes wurde der 21-jährige Täter dabei festgestellt, als er sich gerade Metall zur Mitnahme bereitlegte. Der 21-Jährige wurde widerstandslos festgenommen und gestand direkt die Tat. Weiterhin gab der 21-Jährige an, dass er wohl noch einen Mittäter hatte. Der noch unbekannte Mittäter soll bei der Tat mit einen schwarzen BMW M4, mit der Ortskennung Kusel (“KUS”) geflüchtet sein.

Nach Durchführung der polizeilichen Folgemaßnahmen wurde der 21-jährige Täter wieder auf freien Fuß gesetzt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat bzw. zu dem Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Lingenfeld (ots) – Am Mittwochvormittag 26.01.2022 wurde ein 36-jähriger Mazda-Fahrer auf der K 31 zwischen Lingenfeld und Germersheim festgestellt und im angrenzenden Industriegebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anfangs leugnete der 36-Jährige noch den Konsum von Betäubungsmitteln und verweigerte die Durchführung eines Urintests.

Im weiteren Verlauf räumte er jedoch ein, am letzten Wochenende einen Joint geraucht zu haben. Nach der Verbringung zur Dienststelle willigte der 36-jährige Fahrer auch in die Durchführung eines Urintests ein. Dieser bestätigte seine Angaben und verlief positiv.

Dem 36-Jährigen wurde im Anschluss die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der

36-Jährige muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.