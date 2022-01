Im Vorbeifahren unsittlich berührt – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nachdem ein noch unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochabend 26.01.2022 gegen 18 Uhr, eine 23-jährige Fußgängerin auf dem Friedensplatz beim vorbei fahren unsittlich am Gesäß berührte, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Der Unbekannte flüchtete mit seinem schwarzen Fahrrad.

Laut Zeugin trug er eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und hatte eine dunkelblaue Wintermütze auf.

Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können. Unter der Tel: 06151/969-0 nimmt das zuständige Kommissariat 10 in Darmstadt alle Hinweise entgegen.

Büroräume im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (25.1.) und Mittwochmorgen (26.1.) gerieten Büroräume in der Wilhelminenstraße in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke.

Neben diversem Büromaterial machten sie sich unter anderem eine Tasche und Kopfhörer zur Beute. Insgesamt werden die Schäden auf über 200 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Diebstahl rechtzeitig verhindert – 25-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (27.1.) gelang es einem 47 Jahre alten Bewohner einen Diebstahl noch rechtzeitig zu verhindern. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei von dem 47-Jährigen über den Vorfall informiert und in die Liebigstraße gerufen.

Dort soll sich ein 25 Jahre alter Mann an der Garage eines Mehrfamilienhauses zu schaffen gemacht und im Anschluss versucht haben unter anderem mehrere Elektrogeräte und Lampen zu entwenden. Noch bevor der 25-Jährige mit seiner Beute flüchten konnte, gelang es dem Bewohner ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt nahm im Anschluss den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte ihn für weitere Maßnahmen aufs Revier. Er konnte nach Beendigung dieser die Station verlassen.

Der 25 Jahre alte Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten müssen.

Falscher Polizist am Telefon – Polizei warnt vor Schockanrufen

Darmstadt (ots) – Nachdem Telefonbetrüger am Mittwoch (26.1.) mehrere Tausend Euro forderten, warnt die Polizei erneut vor Schockanrufen und gibt Ratschläge. Gegen 10 Uhr rief ein bislang unbekannter Betrüger den 80-jährigen Darmstädter an. Er gab sich am Telefon als Polizist aus und erzählte die Geschichte, dass der Sohn des Angerufenen einen Unfall hatte und dabei eine Person tödlich verletzt worden sei.

Der Sohn sei aktuell in Untersuchungshaft. Für die Freilassung würde angeblich die Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro fordern. Glücklicherweise flog der Schwindel noch vor einer Übergabe rechtzeitig auf.

Damit auch Sie nicht auf die Maschen der Telefonbetrüger reinfallen, warnt die Polizei erneut und gibt’s folgende Tipps:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Verständigen Sie Ihre Angehörigen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

EPHK Rauchmann wird neuer Leiter des 2. Polizeireviers

Darmstadt (ots) – Im Rahmen einer Besprechung der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hat Polizeipräsident Bernhard Lammel am Donnerstag, den 20. Januar 2022, Peter Rauchmann als neuen Leiter des 2. Polizeireviers in Darmstadt in sein Amt eingeführt. Er wird somit Nachfolger von Wolfgang Jehn, der in seinen Ruhestand verabschiedet wurde.

Laut Polizeipräsident Bernhard Lammel bringt Peter Rauchmann in Anbetracht seiner bisherigen Aufgaben ein “wunderbares Paket” an Vielseitigkeit für seine neue Tätigkeit als Dienststellenleiter mit. Im Anschluss gratulierte er dem neuen Stationsleiter und zeigte sich sehr erfreut. Der Erste Polizeihauptkommissar übernimmt den Leitsatz seines Vorgängers “Mit dem Zweiten lebt man sicher!” und freut sich über seine neue Tätigkeit und den damit verbundenen Herausforderungen und Aufgaben.

Nach Beendigung seiner Fachprüfung 1997 machte Peter Rauchmann seine polizeilichen Anfänge in der Hessischen Bereitschaftspolizei. Das 2. Polizeirevier ist für den Ersten Polizeihauptkommissar nicht unbekannt. Denn bereits 2004 war er dort als Streifenbeamter tätig. Einige Jahre später wurde er dort zum stellvertretenden Dienstgruppenleiter ernannt.

Doch auch andere Polizeistationen sollten von den Fähigkeiten des jungen Polizeibeamten profitieren. Von 2007 bis 2009 war Rauchmann als Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Ober-Ramstadt und im Anschluss für sieben Jahre in derselben Funktion auf dem 1. Polizeirevier in Darmstadt eingesetzt. Seine Wege führten jedoch immer wieder zurück ins 2. Polizeirevier, wo er von 2016 bis 2018 die stellvertretende Dienststellenleitung innehatte. Zuletzt war der 48-Jährige fast vier Jahre im Abteilungsstab des Polizeipräsidiums Südhessen tätig. Dort war er mit seinem Team unter anderem für die Planung und Organisation des inneren Dienstbetriebes sowie für Strategie- und Grundsatzangelegenheiten zuständig.

Peter Rauchmann ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt mit seiner Familie in Mühltal. Nicht nur den Arbeitsweg legt er gerne mit seinem Rad zurück, sondern auch in seiner Freizeit ist er gerne an der frischen Luft und treibt Sport.

Skifahren, Kochen, der junge Familienhund oder Urlaube in Frankreich sorgen außerhalb der Arbeit für Ablenkung.

Darmstadt-Dieburg

Zusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen – 2 Personen schwer verletzt

Roßdorf-Reinheim/B38 (ots) – Am Donnerstag 27.01.2022 ereignete sich gegen 07.20 Uhr auf der Bundesstraße 38 ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem 2 Personen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 62-jähriger Lastwagenfahrer die Bundesstraße aus Roßdorf in Richtung Reinheim.

Gerade als ein 19-jähriger Wagenlenker, der mit seinem weißen Volkswagen auf der Kreisstraße 129 unterwegs war, nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen.

Der 19-Jährige und seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden nach jetzigem Stand schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge blieb der 62-jährige Brummifahrer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden.

Für die circa zweistündige Unfallaufnahme mussten die Einsatzkräfte die Bundesstraße im dortigen Bereich und die Kreisstraße sperren. Hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wie genau sich der Zusammenstoß zugetragen hat, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Die Polizei in Ober-Ramstadt bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Kontakt mit den Beamten unter der Rufnummer 06154/6330-0 aufzunehmen.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Viernheim: Am Dienstag (25.01.) zwischen 13:30 und 13:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Daimler-Chrysler, der in der Maria Mandel Straße auf den dortigen Parkflächen abgestellt war. An der vorderen Stoßstange des geparkten Daimler-Chrysler ist ein Sachschaden von etwa 800 Euro entstanden.

Aufgrund der vorhandenen Spuren dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen