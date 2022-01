Gießen: 2 Personen klettern auf Ampelanlage

Gießen-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagvormittag 27.01.2022 kam zu einer Aktion von mehreren Personen im Kreuzungsbereich Südanlage/Ecke Bleichstraße. Unter anderem waren 2 Personen auf eine Ampelanlage geklettert. Ein Höheninterventionsteam der Polizei musste aufgrund der Gefahrenlage verständigt werden.

Bei dem Eintreffen des Interventionsteams verließen die beiden Personen gegen 14.15 Uhr eigenständig die Anlage und seilten sich ab. Beide Personen wurden zunächst festgenommen. Gegen sie werden Verfahren wegen Verdachts der Nötigung eingeleitet.

Die weibliche Person, die sich an einen Betonklotz an der Zufahrt zu einem Parkhaus angekettet hatte, löste eine Sicherung und verließ ebenfalls den Bereich. Sie wurde nach der Prüfung der Personalien entlassen.

Aktuell werden durch die Feuerwehr noch die angebrachten Plakate bzw. Transparente an der Ampelanlage bzw. der Beschilderung und auch das Sprungkissen entfernt.

Gießen: Radler unter Drogeneinfluss

Ohne Licht und in Schlangenlinien fahrend fiel ein Radfahrer am Mittwochabend (26.1.) einer Polizeistreife im Bereich Sudetenlandstraße/Marburger Straße auf. Der Radler scherte sich gegen 22.10 Uhr nicht um eine rot zeigende Ampel, sondern umfuhr sie über den Bürgersteig. Die Gesetzeshüter entschlossen sich zu einer Kontrolle und stoppten den Mann.

Weil der 21-Jährige den Eindruck erweckte unter Drogen zu stehen, führte man einen Drogenvortest durch. Dieser reagierte positiv auf THC, weshalb der junge Mann die Polizisten zur Wache begleiten musste. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch, die Aufschluss über die konkrete Konzentration der Droge im Blut geben wird.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln und eine weitere wegen des Erwerbs und Besitzes von Drogen. Im Anschluss an die Maßnahmen konnte der Mann seiner Wege gehen.

Gießen: Fahrer ohne gültigen Führerschein

Weitreichende Folgen hatte ein nicht angelegter Sicherheitsgurt für einen Autofahrer am Mittwoch (26.1.). Der Fahrer des Renault Twingo fiel einer Polizeistreife gegen 21 Uhr in der Westanlage auf. Bei der anschließenden Kontrolle legte der Fahrer einen jordanischen Führerschein vor.

Da der 37-jährige Rumäne schon länger in Deutschland wohnt hätte er einen europäischen Führerschein haben müssen. So führte der nicht angelegte Sicherheitsgurt neben einem Bußgeld letztlich noch zu einer Anzeige wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Gießen: Kontrollen von Personen und Fahrzeugen im Stadtgebiet

Mehrere Kontrollen führte die Polizei am Mittwoch (26.1.) im Stadtgebiet durch. Dabei kontrollierte sie insgesamt 19 Fahrzeuge und schaute auch bei Personengruppen genauer hin. Unterstützung erfuhren die Gießener Polizistinnen und Polizisten von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei. Am Marktplatz fielen 4 Leute durch Alkoholkonsum und Pöbeleien auf. Sie wurden zur Ordnung gerufen, des Platzes verwiesen und verschwanden schließlich auch wie gefordert.

Im Rahmen mobiler Kontrollen hielten die Fahnder etwa 20 Fahrzeuge an. In vier Fällen erwischte man Fahrer mit dem Handy in der Hand. Sie erwartet nun ein Bußgeld. Auch um getunte PKW kümmerten sich die Kontrolleure. Bei zwei der unter die Lupe genommenen aufgemotzten Autos mussten lediglich geringe Mängel festgestellt werden, z.B. ein Nummernschild, das mit Magnet befestigt war und mit Folie überzogene Nebelscheinwerfer. Die Autos müssen nach Behebung dieser Mängel nochmal vorgestellt werden.

Gravierender jedoch waren die Veränderungen an einem weiteren PKW. Aufgrund einer umgebauten Bremsanlage in Verbindung mit den genutzten Reifen und der Tieferlegung des VW Caddy erlosch die Betriebserlaubnis. Einen Fahrzeugschein konnte der 23-jährige Nutzer nicht vorlegen. Das Fahrzeug durfte so nicht weiterfahren. Nachdem der junge Mann die Folierung der Seitenscheiben entfernt hatte, eskortierten die Schutzleute das Auto zum TÜV. Dort wird es nochmals einer genauen Prüfung unterzogen. Weitere Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr werden folgen.

Lollar: Außenspiegel abgetreten

Den linken Außenspiegel eines silbernen Peugeot trat ein Unbekannter am Mittwoch (26.Januar) zwischen 12:00 Uhr und 20:20 Uhr in der Daubringer Straße ab. Der 207er parkte in der Nähe eines Altersheimes. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641 7006 3755.

Gießen: Diebe in Kellerraum einer Gaststätte

In den Kellerraum einer Gaststätte in der Bahnhofstraße verschafften sich Diebe in der Zeit von Montagnachmittag (24.1.) bis Mittwochmittag (26.1.) Zugang. Wie die Langfinger genau in die Räumlichkeiten nahe dem Bahnhof kamen steht noch nicht fest. Im Keller bogen sie die Tür eines Metallschrankes auf in dem Spirituosen lagerten.

Ob etwas entwendet wurde konnte der Wirt noch nicht angeben. Am Schrank entstand Sachschaden. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen, die Hinweise zu sich unberechtigt im Gebäude aufhaltenden Personen geben können.

Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise unter Tel.: 0641/7006-6555 entgegen.

Polheim: Einbruch in Kita

Einen Gesamtschaden in Höhe von 1.400 Euro hinterließen unbekannte Täter nach dem Einbruch in eine Kita in Garbenteich. Die Täter brachen zwischen Dienstag (25.Januar) gegen 15:00 Uhr und Mittwoch (26.Janaur) um 07:00 Uhr durch eine Tür in den Turnraum der Kita in der Fröbelstraße ein.

Sie durchsuchten das Gebäude und brachen auch Schränke auf. Dabei fanden sie offenbar etwas Bargeld und einen Laptop, welches sie als Beute mitnahmen. Hinweise bitte an die regionale Kriminalinspektion unter Tel.: 0641 7006 6555.

Hungen: Hundehalter muss sich wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten

Wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei in Gießen gegen einen Hundehalter. Am Dienstag (25.1.) zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr rannte der Hund eines 33-jährigen Mannes auf den angeleinten Hund einer anderen Hundehalterin zu. Der Vorfall ereignete sich in der Haydnstraße.

Dabei biss der Hund der 34-jährigen in die Hand. Sie erlitt Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. Der beißende Hund war beim Vorfall nicht angeleint. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Rooseveltstraße

Zwischen Mittwoch (26.Januar) 19.00 Uhr und Donnerstag (27.Januar) 09.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz in der Rooseveltstraße einen Geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Octavia zurückkam, war dieser an der hintern Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Toyota touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Toyota nach einer Unfallflucht von Mittwoch (26.Januar) gegen 11.45 Uhr. Offenbar streifte ein zunächst Unbekannter beim Vorbeifahren den braunen Auris an der linken, hinteren Seite. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 87-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Taxifahrer fährt Fahrgast an

Donnerstagnacht (27.Januar) gegen 00.20 Uhr ließ ein zunächst Unbekannter Taxifahrer seinen 43-jährigen Fahrgast in der Straße “Burgenring” aussteigen. Als der Fahrgast seine Tasche aus dem Kofferraum des Taxis entnahm, fuhr der Fahrer offenbar bereits zurück. Dabei touchierte er den 43-Jährigen am Bein. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Taxifahrer fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Ermittlungen führten zu einem 65-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Alkoholfahrer erwischt

Sonntagnacht (23.Januar) gegen 00.00 Uhr fiel im Leihgesterner Weg einer Polizeistreife ein 32-jähriger Mann in einem BMW mit frischem Unfallschaden auf. Bei seiner Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der BMW-Fahrer 2,02 Promille. Zudem war der 32-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Offenbar entstand der Unfallschaden vor der Kontrolle in der Gießener Straße in Linden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der Mann mit zur Wache genommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Beim Rückwärtsfahren Außenspiegel touchiert

Am Mittwoch (26.Januar) gegen 07.55 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann in einem LKW die Konrad-Adenauer-Straße. Im Bereich einer Baustelle in Höhe der Hausnummer 33 musste der LKW-Fahrer aufgrund einer fehlenden Wendemöglichkeit rückwärtsfahren und touchierte dabei den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Einparken Opel touchiert

Eine 55-jährige Frau aus Gießen in einem Nissan touchierte am Mittwoch (26.Januar) gegen 18.50 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants einen geparkten Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Leicht verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß

Am Donnerstag (27.Januar) gegen 11.05 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Biebertal in einem BMW die Brauhausstraße in Richtung Kindergartenstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die BMW-Fahrerin offenbar einen vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei verletzte sich der Radler leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.550 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vom Pedal abgerutscht

Ein zunächst Unbekannter parkte am Donnerstag (27.Januar) zwischen 07.45 Uhr und 08.05 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße “Schlangenzahl”. Vermutlich rutschte der Unbekannte beim Einparken vom Pedal ab und fuhr auf den Bordstein. Dabei touchierte er einen Baum und ein gegenüber geparktes Fahrzeug.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 85-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

