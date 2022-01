Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 24.01.2022, 21:00 Uhr, bis 25.01.2022, 09:00 Uhr, kam es in der Marktstraße in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Gaststättengebäude. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kirchheim: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 26.01.2022 gegen 12:20 Uhr wurde ein 25-jähriger Fahrer eines Peugeot in Kirchheim/Weinstr. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Ein positiv durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte schließlich den Verdacht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit umgekippten Sattelzug auf BAB 6 – Nachtragsmeldung

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):