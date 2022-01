Neustadt: Halbseitige Straßensperrung in der Talstraße (B 39) am 27. Januar 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 27. Januar 2022, wird zwischen 8 und 13 Uhr ein kurzer Teilbereich der Talstraße (B 39) gegenüber der Unterführung Saarlandstraße halbseitig gesperrt. Die Straßennutzung ist in beide Richtungen gewährleistet. Es kann jedoch zu Behinderungen kommen. Gesperrt wird die Fahrspur stadtauswärts sowie der Rad- und Fußweg.

Grund ist die Aufstellung eines Autokrans zur Material-Anlieferung im Zuge des Baus einer Lärmschutzwand an der Bahnlinie durch die Deutsche Bahn AG.

Die weiteren Baumaßnahmen machen zudem eine Vollsperrung der B 39 in diesem Bereich in der Nacht von Montag, 31. Januar, 19 Uhr, auf Dienstag, 1. Februar 2022, erforderlich. Nähere Informationen hierzu folgen.