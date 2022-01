Kreis Bergstraße

Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Fahrradladen gesucht / Täter entwenden sechs Räder im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Viernheim (ots) – Mit sechs E-Bikes im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro

entkamen bislang noch unbekannte Täter nach eine Einbruch in ein Fahrradgeschäft

am frühen Dienstagmorgen (25.01.). Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die

Kriminellen gegen 3 Uhr die Haupteingangstür des Geschäftes in der Heidelberger

Straße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie mindestens

sechs Fahrräder und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Das

Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind in der Nacht in Tatortnähe

verdächtige Personen oder Transportfahrzeuge aufgefallen? Die Beamten sind unter

der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Darmstadt

Darmstadt: Festnahmen nach Durchsuchungen im Rauschgiftmilieu / Ein Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Beamtinnen und Beamte des Darmstädter Rauschgiftkommissariats (K34) haben am

Dienstag (25.1.) im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, wegen des Verdachts des

Handels mit Betäubungsmitteln, mehrere Örtlichkeiten im Stadtgebiet durchsucht.

Es konnten nicht nur die beiden Tatverdächtigen angetroffen und vorläufig

festgenommen, sondern zudem knapp neun Kilogramm Haschisch, circa 200 Gramm

Kokain und um die 170 Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Im Rahmen der

Durchsuchungen stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf circa 2000 Euro

Bargeld, welches aus den Drogengeschäften stammen könnte. Auch das Geld wurde in

amtliche Verwahrung genommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 25-jährige dringend

Tatverdächtige am Mittwochmittag (26.1.) einem Haftrichter beim Amtsgericht

Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete die

Untersuchungshaft an. Sein mutmaßlicher Mittäter wurde nach Abschluss der

kriminalpolizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Hinweis an Medienvertretende: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die

Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Darmstadt-Eberstadt: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres / Telefonbetrüger fordern 93.000 Euro

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Der Aufmerksamkeit eines Bankmitarbeiters ist es zu

verdanken, dass am Dienstagnachmittag (25.1.) noch rechtzeitig ein sogenannter

Enkeltrick verhindert werden konnte. Ein lebensälteres Ehepaar aus Darmstadt

sollte 93.000 Euro bezahlen. Ihnen wurde am Telefon von Betrügern die Geschichte

erzählt, dass ihr Sohn einen schweren Unfall hatte und nun dringend das Geld

benötigen würde. Glücklicherweise konnte der Schwindel noch vor der Geldübergabe

von einem aufmerksamen Bankmitarbeiter aufgedeckt und im Anschluss die Polizei

eingeschaltet werden.

In diesem Zusammenhang kann die Polizei nicht oft genug vor dieser perfiden

Masche warnen. Bleiben Sie misstrauisch! Lassen Sie sich emotional nicht unter

Druck setzen! Hinterfragen Sie Sachverhalte. Geben Sie keine persönlichen

Informationen preis und rufen Sie Ihre Angehörigen unter einer Ihnen bekannten

Rufnummer zurück oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Darmstadt: Unsittlich berührt / Unbekannter flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagabend (25.1.) eine

21-jährige Fußgängerin im Brustbereich unsittlich berührt. Ersten Erkenntnissen

zufolge, ereignete sich die Tat gegen 18.30 Uhr auf einer Grünanlage gegenüber

vom Darmstädter Hauptbahnhof. Hier hatte sich der Unbekannte mit seinem Fahrrad

der Passantin genähert und sie beim Vorbeifahren angefasst. Im Anschluss suchte

er das Weite. Der Flüchtige soll circa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine

kräftige Statur gehabt haben. Er trug eine Winterjacke. Die Kriminalpolizei in

Darmstadt (K10) ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und

sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zum flüchtigen Radler geben? Wer konnte die Tat

beobachten? Die Ermittlerinnen und Ermittler nehmen sachdienliche Hinweise unter

der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt/B3: Polizei kontrolliert Verkehrstüchtigkeit / Polizei zieht positive Bilanz

Darmstadt/B3 (ots) – Mehrere Streifen der Darmstädter und der Pfungstädter

Polizei führten am späten Dienstagabend (25.1.) Verkehrskontrollen auf einem

Parkplatz bei der Bundesstraße 3 durch. Bei den Kontrollen hatten die

Ordnungshüter insbesondere die Verkehrstüchtigkeit der Wagenlenker im Fokus. Von

63 angehaltenen Fahrzeugen hatten die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten

nur wenig zu beanstanden, weshalb die Polizei eine positive Bilanz zieht.

Lediglich ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. An zwei Fahrzeugen

wurden die defekten Rückleuchten bemängelt.

Darmstadt: Kontrolle mündet in Wohnungsdurchsuchung / 19 Gramm Marihuana sichergestellt

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit

Betäubungsmitteln durchsuchten mehrere Beamtinnen und Beamte der Schutzpolizei

mit Unterstützung eines Diensthundes am Montagmittag (24.1.) in Darmstadt die

Wohnung eines 41 Jahre alten Tatverdächtigen.

Der Wohnungsdurchsuchung war eine Kontrolle in der Bismarckstraße in der Nähe

zum Herrngarten vorausgegangen. Im Rahmen der Durchsuchung stießen die

Ordnungshüter auf über 19 Gramm Marihuana, die der 41-Jährige mit sich führte.

Ersten Ermittlungen zufolge, konnten bei der im Anschluss durchgeführten

Wohnungsdurchsuchung keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige zunächst

wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt-Eschollbrücken: Überfall auf Postfiliale / Kripo fahndet mit Phantombildern

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Nach dem Raubüberfall auf eine Postfiliale in

der Breslauer Straße Ende Oktober 2021 (wir haben berichtet), suchen

Staatsanwaltschaft und Polizei mit zwei vom Hessischen Landeskriminalamt

angefertigten Phantombildern nach dem mutmaßlichen Räuber.

Der Abgebildete steht im Verdacht am Donnerstagmorgen (21.10.) die Postfiliale

in Pfungstadt betreten zu haben. Dort soll er eine 46 Jahre alte Mitarbeiterin

zu Boden gestoßen und sie unter anderem mit einem Elektroschocker verletzt

haben. Mit circa 1000 Euro Bargeld suchte er im Anschluss das Weite. Eine

Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief

ergebnislos. Das Alter des Unbekannten wurde auf um die 50 Jahre alt geschätzt.

Er soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Bei seiner Tatausführung war er mit

einer dunklen Winterjacke bekleidet, trug eine dunkle Wollmütze und eine

OP-Maske. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Kriminelle

bereits einige Tage vor der Tat die Postfiliale aufgesucht haben soll. Dabei

trug er keine Wollmütze. Seine Haare wurden als kurz und dunkelblond bis

gräulich beschrieben.

Zeugen, die den Abgebildeten wiedererkennen, Angaben zu seiner Identität oder

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) zu melden. Die Ermittlerinnen und Ermittler

sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Rot oder grün? Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Mittwochvormittag (26.01.2022), gegen 09:50 Uhr kam es auf

der Frankfurter Landstraße / Virchowstraße zu einem Verkehrsunfall mit

Sachschaden.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es zur Kollision, als eine 40-Jährige

Darmstädterin mit ihrem Fahrzeug die Frankfurter Landstraße in Richtung

Darmstadt-Innenstadt befuhr und die Virchowstraße kreuzte und das

entgegengesetzt fahrende Fahrzeug eines 37-Jährigen Offenbachers von der

Frankfurter Landstraße auf die Virchowstraße abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß wurden keine Fahrzeuginsassen verletzt, jedoch entstand

Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Da beide Unfallbeteiligten angaben, dass ihre Ampel auf Grün geschaltet war,

bittet die Polizei hier um Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und

möglicherweise Hinweise zur Ampelschaltung geben können.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Riedstadt-Crumstadt (ots) – Am Morgen des 26.01.2022, zwischen 06:00 Uhr und

07:00 Uhr, ereignete sich in der Modaustraße, Höhe Hausnummer 36, in

Riedstadt-Crumstadt ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei

wurde ein grauer Mercedes E-Klasse links vom Kennzeichen am hinteren Stoßfänger

beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird

gebeten, sich mit der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258 /

9343 – 0 in Verbindung zu setzen.

Rüsselsheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Rüsselsheim (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Kranichstraße geriet am Dienstagabend (25.01.), in der Zeit zwischen 17.00 und kurz vor 19.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchwühlten sie auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Behältnisse, erbeuteten aber offenbar lediglich Modeschmuck.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.