Kraichtal – Geldautomat aufgebrochen – Kripo sucht Zeugen

Kraichtal – In der Nacht auf Mittwoch drangen unbekannte Täter durch

Aufhebeln eines Fensters in die ehemalige Volksbankfiliale in der Gochsheimer

Wilhelmstraße ein. In den Räumlichkeiten gelang es den Einbrechern den dort noch

befindlichen Geldautomaten aufzubrechen. Im Anschluss entfernten sich die Täter

mit ihrer Beute unerkannt und unbemerkt vom Tatort. Die Tatzeit dürfte nach

ersten Ermittlungen gegen 01:00 Uhr gewesen sein. Die Höhe des entstandenen

Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Erneutes Auftreten falscher Polizeibeamter

Karlsruhe – Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich Bruchsal

In den vergangenen Tagen meldeten sich bislang Unbekannte telefonisch

überwiegend bei Senioren im Stadt- und Landbereich Bruchsal und gaben sich als

Polizisten aus. Die mit bayrischen Akzent und Hochdeutsch sprechenden

Tatverdächtigen täuschten vor, Polizeibeamte der Kriminalpolizei Karlsruhe zu

sein und fragten nach den Vermögensverhältnissen der Personen. Als Vorwand

benutzten die Betrüger verschiedene Szenarien, beispielsweise eine angebliche

Einbruchsserie in der Nachbarschaft oder aktuelle Ereignisse, wie den Schüssen

in einem Hörsaal der Universität in Heidelberg. Die Betroffenen durchschauten

die Betrugsmasche allerdings schnell, sodass es glücklicherweise bisher zu

keinen finanziellen Schäden kam.

Daher rät die Polizei:

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von

persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern

landen.

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie

vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de

Karlsruhe – Zeugen nach Unfallflucht mit leicht verletzter Fußgängerin gesucht

Karlsruhe – Karlsruhe – Am Dienstag, gegen 16.15 Uhr ereignete sich in

Höhe der Erbprinzenstraße 15 ein Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem

Radfahrer. Die Fußgängerin wollte die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von

dem Radfahrer erfaßt. Beide Beteiligte stürzen zu Boden, wobei sich die

Fußgängerin leicht verletzt. Ob der Radfahrer verletzt wurde, oder ob sein

Fahrrad beschädigte wurde ist nicht bekannt, da der Radfahrer nach dem Unfall

auf sein Fahrrad stieg und weiterfuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich

Verkehrspolizei Karlsruhe unter Telefon 0721 / 944840 in Verbindung zusetzen.