Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrollaktion im Rahmen der Konzeption „Sicheres Sinsheim“

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeirevier Sinsheim führte am

Dienstag, 25.01.2022, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr mit Unterstützung

durch Beamte des Einsatzzuges Heidelberg in Sinsheim eine Kontrollaktion im

Rahmen der Konzeption „Sicheres Sinsheim“ durch.

Hierzu wurde eine Kontrollstelle in der Neulandstraße eingerichtet und Fahrzeuge

und deren Insassen unter ganzheitlichen Gesichtspunkten überprüft.

Dabei wurden rund 90 Personen und 65 Fahrzeuge kontrolliert und nachfolgende

Verstöße festgestellt:

Vier Verkehrsteilnehmer standen unter Drogeneinfluss und sehen

nun Anzeigen wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses

sowie des Verdachts des Drogenbesitzes entgegen.

ermittelt

ein Urkundenfälschungsdelikt

16 Autofahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon

9 Verstöße gegen die Gurtpflicht, darunter zwei Kinder, die

nicht ordnungsgemäß gesichert waren

nicht mit sich, eine Person hatte den sog. Fahrzeugschein nicht

dabei

um mehr als acht Monate überschritten.

Die durchgeführten Kontrollen stießen auf positive Resonanz bei Betroffenen und

Passanten und werden zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens

regelmäßig fortgeführt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Baustellenkontrolle von Polizei und Zoll – mehrere Verstöße festgestellt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeirevier Eberbach führte am frühen

Nachmittag, gemeinsam mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des

Hauptzollamts Karlsruhe, in Eberbach die Kontrolle einer Großbaustelle durch.

Gegen 8.30 Uhr suchten 5 Beamte des Polizeireviers Eberbach, zusammen mit 4

Beamten des Zolls das Anwesen in der Straße „Neuer Weg Nord“ auf, wo Arbeiter

mit dem Abbruch eines ehemaligen Einkaufsmarkts beschäftigt waren. Bei der

Überprüfung der vier angetroffenen Arbeitnehmer stellten die Beamten fest, dass

sich drei der Arbeiter aus Osteuropa unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten.

Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen des unerlaubten Aufenthalts mit

Arbeitsaufnahme sowie der Beihilfe hierzu gegen die drei Beschäftigten und deren

Arbeitgeber. Die Ermittlungen bezüglich der illegalen Beschäftigung werden durch

die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Karlsruhe

übernommen. Zudem wurde die zuständige Ausländerbehörde des Landratsamts

Rhein-Neckar-Kreis zur Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen informiert.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer in Sinsheim. Eine 19-jährige Frau war

kurz nach 9 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Grabengasse in Richtung

Wilhelmstraße unterwegs. In Höhe des dortigen Parkhauses stoppten zwei

entgegenkommende Fahrzeuge, um in das Parkhaus einzufahren. Auch das der

19-Jährigen voranfahrende Fahrzeug hielt an, um nach links in das Parkhaus

einzubiegen. Zeitgleich überholte ein aus Richtung Wilhelmstraße herannahender

Audi-Fahrer die beiden haltenden Fahrzeuge und streifte beim Wiedereinscheren

den Opel der 19-jährigen Frau. Dabei wurde der Opel an der Fahrerseite

beschädigt. Der Fahrer des Audi hielt kurz an, um den Schaden zu begutachten,

fuhr dann aber mit der Bemerkung, keine Zeit zu haben, einfach weiter.

Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug

um einen blauen VW gehandelt haben. Eine Beschreibung des Fahrers konnte nicht

erlangt werden.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/960-0 zu melden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Eine leicht verletzte Person und

beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen

im Ortsteil Edingen. Eine 37-jährige Frau war gegen 9.15 Uhr mit ihrem Peugeot

auf der Grenzhöfer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Unmittelbar nach

dem Bahnübergang wollte sie nach links in die Goethestraße abbiegen. An der

dortigen Kreuzung nahm ihr ein 55-jähriger Audi-Fahrer, der die Goethestraße in

Richtung OEG-Bahnhof befuhr, die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die schwangere 37-Jährige leichte

Verletzungen zuzog. Die wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung und

Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 30.000

Euro geschätzt.

Da der Peugeot im Gleisbereich des Bahnübergangs zum Stehen gekommen war, musste

er durch die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, die mit einem Löschzug

die Maßnahmen der Polizei unterstützte, von den Gleisen gezogen werden. Es

ergaben sich vorübergehende Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma

gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die

betroffene Kreuzung für den Fahrzeugverkehr gesperrt.