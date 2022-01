Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis: Durchsuchungsmaßnahmen der Ermittlungsgruppe „Zertifikat“ wegen Verdachts der Urkundenfälschung und des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie des Polizeipräsidiums

Mannheim:

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 26.01.2022, durchsuchten die

Ermittlerinnen und Ermittler der Ermittlungsgruppe „Zertifikat“ der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg insgesamt zehn Objekte in den Städten

Heidelberg und Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis sowie ein weiteres Objekt in

Rheinland-Pfalz. Es wurden Durchsuchungsbeschlüsse gegen zehn Tatverdächtige im

Alter von 20 bis 55 Jahren vollstreckt. Die Durchsuchungsbeschlüsse waren zuvor

durch die Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim bei den jeweils

zuständigen Amtsgerichten beantragt und von dort erlassen worden.

Die Tatverdächtigen sollen teilweise in hiesigen Apotheken ver- oder gefälschte

Impfpässe/Impfnachweise vorgelegt haben, um so ein (digitales) Impfzertifikat zu

erlangen. Durch Mitarbeitende der betroffenen Apotheken wurde im Nachgang die

Polizei informiert, woraufhin Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Teilweise

fielen die gefälschten Impfpässe/Impfnachweise auch durch Kontrollen auf. Zur

beweissicheren Durchführung der Verfahren sollten durch die angeordneten

Durchsuchungen die falschen Impfpässe/Impfnachweise bei den Tatverdächtigen

aufgefunden werden.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden bei den Tatverdächtigen gefälschte

Impfausweise, Blankozertifikate für Schnelltests und gefälschte

Blankoimpfausweise sowie Handys beschlagnahmt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie der

Ermittlungsgruppe „Zertifikat“ in diesem Zusammenhang dauern weiter an.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Ermittlungsgruppe „Zertifikat“ bearbeiten

aktuell über 200 Ermittlungsverfahren für den Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim. Das Gros der Ermittlungsverfahren richtet sich gegen

Einzelpersonen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Gebrauchs

unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Auch hier werden in Abstimmung mit den

zuständigen Staatsanwaltschaften weitere strafprozessuale Maßnahmen geprüft, bei

den zuständigen Amtsgerichten beantragt und nach Erlass konsequent umgesetzt

Heidelberg-Rohrbach: Mehrere Autos aufeinander gefahren – zwei Verletzte

Heidelberg – Am Mittwochmorgen gegen 07:50 Uhr kam es in der Karlsruher

Straße zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei welchem sich

zwei der Unfallbeteiligte verletzten. Ein 50-jähriger Ford-Fahrer rutschte aus

bislang ungeklärter Ursache von der Bremse auf das Gaspedal und kollidierte mit

dem Heck eines verkehrsbedingt wartenden Transporters. Durch die Wucht des

Aufpralls schob er diesen auf zwei weitere davorstehende Autos, einen VW und

einen Audi, auf. Der Fahrer des Transporters wurde durch den Zusammenstoß

verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht werden. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und

benötigte keine ärztliche Behandlung. Da Betriebsstoffe aus einem der

beteiligten Fahrzeuge auf die Fahrbahn ausliefen, mussten diese durch die

Feuerwehr Heidelberg beseitigt werden. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren so

stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von mindestens 30.000 Euro.