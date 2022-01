Trickbetrug in Dreisen

Am Montag, den 24.01.2022, kam es zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Trickbetrug am Telefon. Die 44-jährige Geschädigte erhielt einen Anruf von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter und gewährte diesem Zugang zu ihrem Online-Banking, woraufhin der unbekannte Täter drei Überweisungen vornahm. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Bei dem Phänomen des Trickbetrugs am Telefon werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und/oder die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Daher rät Ihnen die Polizei:

so inständige Bitten ein.

Ihrem Telefon angezeigt wird.

Vorsicht vor Taschendieben!

Kirchheimbolanden – Am Dienstagmittag, den 25.01.2022, kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr in einem Supermarkt in Kirchheimbolanden zum Diebstahl einer Geldbörse. Die 72-jährige Geschädigte war gerade beim Einkaufen, als Ihr ein unbekannte Täter die Geldbörse aus der umhängenden Handtasche entwendete.

Leider kommt es immer wieder vor, dass insbesondere älteren Menschen der Geldbeutel oder gar die ganze Handtasche gestohlen wird. Bitte beachten Sie daher folgende Hinweise der Polizei:

diese unter den Arm.

körpernah.

Weitere Tipps, wie Sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de