Mainz (ots) – Ob Emails, Online Banking oder Online-Shopping: Den Zugang zu den

eigenen Daten schützt man oft mit einem Passwort. Doch ist dieses wirklich

sorgsam genug ausgewählt? Anlässlich des Europäischen Datenschutztages am 28.

Januar und des „Ändere-dein-Passwort-Tages“ am 01.Februar haben das

Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz die wichtigsten

Tipps zusammengestellt, wie Sie sich in Zukunft optimal vor Hackerangriffen im

Internet schützen können.

Beim Blick in Ihr Kundenkonto stellen Sie fest, dass fremde Personen Zugriff auf

das Konto haben und munter unter Ihrem Account einkaufen. Wenn so etwas

passiert, war möglicherweise Ihr persönliches Passwort nicht sicher genug. Die

beliebtesten Passwörter der Deutschen sind laut Studien die Zahlenkombinationen

„0000“ und „1234“, Kosenamen oder Wörter mit Bezug auf die eigene Person oder

das unmittelbare Umfeld. All diese Passwörter stellen keine wirkliche Sicherheit

dar, da sie viel zu leicht erraten oder schlicht ausprobiert werden können.

Zudem ist vielen Internetnutzern nicht bewusst, dass sie für jedes angelegte

Konto ein eigenes Passwort verwenden sollten. Ein solches Passwort besteht

optimaler Weise aus mindestens zehn Zeichen, kommt nicht im Wörterbuch vor und

besteht sowohl aus Klein-und Großbuchstaben, als auch aus Zahlen und

Sonderzeichen.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz raten dazu,

der Kreativität bezüglich Passwörter keine Grenzen zu setzen. Tipps für sichere

Passwörter finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gef

ahren-im-internet/sicherheitskompass/sichere-passwoerter/ sowie unter https://ww

w.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/sichere-passwoerte

r-so-gehts-11672

Das Thema Passwortsicherheit ist Teil des Sicherheitskompasses von Polizei und

dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Der Sicherheitskompass

soll Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, die zehn häufigsten

Sicherheitsrisiken zu erkennen – und sich rechtzeitig vor Problemen zu schützen.

Mit dem Sicherheitskompass vermitteln wir Ihnen praktische und umsetzbare Tipps,

um für mehr Schutz im Heimnetzwerk zu sorgen. Wir zeigen, wie Sie sichere

Passwörter anlegen, im E-Mail-Postfach für Sicherheit sorgen oder Ihre

persönlichen Daten wirksam schützen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-

tipps/gefahren-im-internet/sicherheitskompass/sicherheitskompass-installationsan

leitung/

Um sich die hohe Anzahl an verschiedenen Passwörtern nicht mehr selbst merken zu

müssen, sind sogenannte Passwort-Manager empfehlenswert. Diese Programme

verwahren ihre gesamten Passwörter verschlüsselt und kennwortgeschützt und

helfen Ihnen zusätzlich bei der Generierung von neuen sicheren Passwörtern.

Diese warnen auch vor sogenannten „Phishing-Attacken“, bei denen versucht wird

über gefälschte Webseiten Passwörter zu entwenden.

Ein sensibler und sicherer Umgang mit den eigenen Daten fängt daher schon bei

der Nutzung der elektronischen Medien an, so sollte jedes Gerät, mit dem Sie im

Internet unterwegs sind oder auf dem sich sensible Daten wie Bilder, Dokumente,

Rechnungen und sonstige private Unterlagen befinden, mit einem Passwort

geschützt sein.

Nötigungen auf der A63 von Mainz bis Alzey

Wörrstadt (ots)

Am 25.01.2022 zwischen 16:30 und 16:45 Uhr fuhr ein älterer goldener Peugeot 607 mit einer ungarischen Zulassung über die A63 vom Autobahnkreuz Mainz Süd bis zur AS Kirchheimbolanden. Auf dieser Strecke überholte der 35-Jährige Fahrer aus Ungarn, andere Verkehrsteilnehmer etliche Male rechts über den Standstreifen. Zudem wechselte er dann kurz vor den anderen Fahrzeugen den Fahrstreifen und zwang sie zum Abbremsen. Im weiteren Verlauf fuhr er anderen Verkehrsteilnehmer dicht auf, hatte den Blinker dauerhaft links gesetzt und betätigte unentwegt die Lichthupe.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht Zeugen und/oder Geschädigte des Vorfalls.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Gensingen, 25.01., Kreuznacher Straße, 16:40 Uhr. Im Laufe einer weiteren Streifenfahrt kontrollierten die Polizisten den Fahrer eines Motorrollers, der vor ihnen gefahren war und mindestens eine Geschwindigkeit von knapp 55 km/h erreicht hatte. Bei dem Motorroller handelte es sich um ein Mofa mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Der 45-jährige Fahrer, der nicht in Besitz eines Führerscheins war, erklärte, seine Mofa-Prüfbescheinigung verloren zu haben und gab eine Manipulation an seinem Fahrzeug zu. Des Weiteren zeigte er deutliche Hinweise auf einen Betäubungsmittel-Konsum. Ihm wurde die Weiterfahrt versagt, und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 25.01., Hitchinstraße, 15:50 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt schlossen die Beamten zu einem vorausfahrenden blauen Peugeot 106 auf, mit der Absicht, diesen zu kontrollieren. Bei Überprüfung des sichtlich nervösen Fahrers konnte ein zeitnaher Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Der 26-jährige Fahrer gab den Konsum zu, was ein durchgeführter Drogentest bestätigte. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots)

Bingen, 25.01., L417, 16:05 Uhr. Bei einer Streifenfahrt beobachteten die Beamten einen 23-jährigen Fahrradfahrer, der sich ohne Pedalen-Betätigung fortbewegte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um ein E-Bike handelte, welches per Gasgriff betätigt wurde und eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreichen konnte. Für das versicherungspflichtige Fahrrad bestand kein entsprechender Versicherungsschutz, außerdem konnte der Fahrer keine notwendige Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht und Sachschaden

Bingen (ots)

Bingen, 25.01., B9, 12:00 Uhr. Ein 40-jähriger fuhr in seinem Mercedes Benz in Richtung Bingen, als ein junger Mann in einem weißen Audi-Kombi auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Mercedes-Fahrer musste nach rechts zur Leitplanke hin ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der junge Mann fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit unerlaubt einfach weiter. Am PKW des 40-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Verkehrsunfallflucht Am Schlittweg in Bingen am Rhein

Bingen (ots)

Am 25.01.2022 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem auf der Straße „Am Schlittweg“ in Fahrtrichtung „Ockenheimer Chaussee“ fahrenden Traktor und einem vor dem Anwesen „Am Schlittweg 6“ auf der Fahrbahn parkenden PKW. Der flüchtige Traktor fuhr dem parkenden PKW ungebremst auf und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000EUR. Unmittelbar nach dem Unfall konnte eine Augenzeugin beobachten, dass sich der Traktor von der Unfallörtlichkeit über die „Ockenheimer Chaussee“ in Fahrtrichtung Ockenheim entfernte. Anhand aufgefundener Lackspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Traktor um einen älteren, blauen Traktor handeln muss. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Tel. 06721 9050 bei der Polizeiinspektion Bingen am Rhein.