Worms – Aufprall gegen geparkten LKW

Worms (ots) – Gestern Abend ist eine junge Frau mit ihrem PKW gegen einen

geparkten LKW geprallt, wodurch eine Person verletzt wurde. Die 19-Jährige

befuhr gegen 22:40 Uhr mit ihrem Wagen die Straße Langgewann in Richtung

Fahrweg, als sie wegen Gegenverkehrs hinter einen längs am rechten Fahrbahnrand

abgestellten Laster ausweichen musste. Hierbei prallte sie mit der rechten

Fahrzeugfront gegen das Heck des geparkten Fahrzeugs, wodurch die 24-jährige

Beifahrerin leicht verletzt wurde. Beide Frauen wurden zur Untersuchung ins

Klinikum gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Es entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Worms – Tatverdächtiger nach Raubserie in Haft

Worms (ots) – Die Kriminalpolizei Worms hat am Montag, 24.01.2022 in Worms einen

Mann festgenommen, gegen den Ermittlungen wegen einer Raubserie auf Supermärkte,

Einzelhandelsgeschäfte und Tankstellen geführt werden.

Der 30 Jahre alte Mann steht in Verdacht, mit Waffen und anderen gefährlichen

Gegenständen in der Zeit zwischen Juli und November 2021 in Worms und anderen

Orten mehrere Taten verübt zu haben. Zeugenhinweise und umfangreiche

Ermittlungen haben den Tatverdacht gegen einen Wormser verdichtet. Bei einer

Wohnungsdurchsuchung am Montag konnte ein Teil der Tatkleidung und Bewaffnung

aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde am Dienstag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Mainz dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Durch diesen wurde

ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen, welcher

anschließend in Haft kam.