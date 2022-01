Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Limburgerhof) Einbrüche in Wohnungen

Am gestrigen Abend, zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin in der Straße „Untere Hart“ ein Geräusch seitens des Balkons. Bei der Nachschau sah die Frau zwei unbekannte Täter auf dem Balkon, welche beim Erblicken unverzüglich fußläufig flüchteten. Die Täter sollen helle Hosen getragen haben. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Ebenfalls am 25.01.2022 haben sich in der Zeit von 13:30 Uhr bis 22:30 Uhr Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Wohnung in der Von-Denis-Straße verschafft. Aus der Wohnung wurden Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet. Im Zeitraum von 13:50 Uhr – 20:20 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam über die Balkontür in eine Wohnung ebenfalls in der Von-Denis-Straße. Es wurden Bargeld und Wertgegenstände in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(Mutterstadt) Einbruchsversuch

Am gestrigen Abend, gegen 17:20 Uhr, stellte eine Anwohnerin in der Ahornstraße Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Unbekannte Täter versuchten tagsüber erfolglos die Tür aufzuhebeln. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(Mutterstadt) Mann zieht sich auf der Straße aus

Am gestrigen Morgen, gegen 08:40 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Notrufe über einen herumschreienden Mann im Medardusring ein. Laut einer Mitteilerin habe der Mann kurzzeitig sein T-Shirt und seine Hose auf der Straße ausgezogen. Nachdem sich der Mann wieder angezogen hatte, schlug dieser auf die Motorhaube und Seitenscheibe eines geparkten PKWs ein. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Hiernach randalierte der 28-Jährige in einem nahegelegenen Supermarkt. Hierdurch ging eine Flasche zu Bruch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dieser in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Behandlung verbracht und dort einem Arzt vorgestellt. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

(Schifferstadt) Geschwindigkeitsüberwachung

Am 25.01.2022, zwischen 09:30 Uhr – 14:30 Uhr, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee wurden 10 Verstöße, auf der L524 zwischen Schifferstadt in Richtung Mutterstadt (Höhe Parkplatz Große Erde) 7 Überschreitungen und auf der L454 von Schifferstadt in Richtung Speyer (Höhe Einmündung Carl-Benz-Straße) wurden 3 Verstöße geahndet. An allen Örtlichkeiten liegt die angeordnete Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h. Auf der K30 wurde ein Fahrzeugführer mit 105 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 200 Euro und einen Punkt nach sich. Auf der L454 wurde ein 30-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.