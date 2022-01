Hühner gestohlen – Zeugen gesucht!

Wie jetzt bekannt wurde, brachen Unbekannte in der Nacht von 19.01.2022 auf 20.01.2022 in ein Tiergehege im Boligweg und entwendeten mehrere Hühner.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Boligweg beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der. Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Diebstahl/versuchter Diebstahl aus PKW

Eine bislang unbekannte Person warf im Zeitraum von 21.01.2022, 17:00 Uhr bis 24.01.2022, 18:30 Uhr die Scheibe eines Fiat ein, der in der Otto-Mayer-Straße geparkt war und entwendete Gegenstände im Wert von 30 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro. Ebenfalls auf der Suche nach Beute war eine unbekannte Person am 25.01.2022 in der Eichendoffstraße. Hier wurde ein eventuell unverschlossener Audi offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Glücklicherweise blieb die Suche erfolglos. Ein Schaden entstand nicht. Zeugen, die in den genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Otto-Mayer-Straße sowie der Eichendorffstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der. Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Die Polizei rät: