Bad Bergzabern – Fassade beschädigt

Die Fassade der Sporthalle in der Pestalozzistraße wurde im Zeitraum vom 21.01.-24.01.2022 von Unbekannten durch Verbrennen von Stöcken und trockenem Laub beschädigt. Der Sachschaden wird auf 800,00 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Bad Bergzabern – Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am 16.01.2022, gegen 16 Uhr, kam es am Schwanenweiher in Bad Bergzabern zu einem Streit zwischen einem 56-jährigen Mann und einer 41-jährigen Frau. Im Verlauf des Streites sei die Frau auf den Mann losgegangen und habe ihn mit Schlägen attackiert. Zeugen, die den Streit beobachtet haben, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.