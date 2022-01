Mann von Hund attackiert

Stelzenberg (ots) – Am Dienstagmorgen ist ein 55-Jähriger von einem fremden Hund

attackiert worden. Der Mann war um 8 Uhr in einem Waldstück in der Nähe seiner

Wohnung unterwegs. Ein freilaufender Hund – vermutlich ein Rottweiler – näherte

sich dem Spaziergänger und griff ihn unvermittelt an. Der Geschädigte erlitt

Bisswunden an den Armen und im Gesicht.

Das Opfer alarmierte die Rettungskräfte. Sie versorgten den Verletzten und

brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Hundehalter ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und

befragte Anwohner. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

Einbrüche

Kaiserslautern (ots) – Zwei Einbrüche sind der Polizei am Dienstag gemeldet

worden. In der Riesenstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang

zu einer Apotheke. Zwischen Montag, 18:10 Uhr und Dienstag, 7:47 Uhr haben die

Täter die Glastür aufgehebelt. Ersten Überprüfungen zufolge wurde Wechselgeld im

dreistelligen Bereich aus den Kassen gestohlen. Im gleichen Zeitraum kam es

wenige Meter weiter, in der Eisenbahnstraße, kam es zu einem weiteren Einbruch

in ein Modegeschäft. Hier verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der

Eingangstür Zutritt zu einem Wohngebäude. Im Hausflur öffneten sie dann eine

weitere Tür, welche in einen Hinterhof des Anwesens führt. Dort schlugen sie,

die hintere Tür des Ladens einem unbekannten Gegenstand ein. Im Verkaufsraum

durchwühlten die Unbekannten mehrere Schubladen und entwendeten Bargeld im

niedrigen dreistelligen Bereich. Ob die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen

ist derzeit Teil der Ermittlungen. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt in

beiden Fällen die Kripo unter Telefon 0631 369 – 2620 jederzeit entgegen. |elz

Beinahe Fußgänger angefahren – Geschädigter gesucht

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zeugen haben am Dienstagvormittag die

Polizei gerufen. Sie meldeten um kurz vor zehn Uhr einen betrunkenen Mann an

einer Tankstelle in Otterbach. Der Mann hätte beinahe einen Fußgänger

angefahren. Noch vor Eintreffen der Streife, hatte sich der Mann mit seinem

Fahrzeug entfernt. Die Polizei traf ihn wenig später in einer Parkbucht in der

oberen Lauterstraße an. In seinem Fahrzeug befand sich eine angebrochene Flasche

Wein in der Mittelkonsole. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68

Promille. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, um ihm eine Blutprobe zu

entnehmen. Die Polizei sucht nun den Fußgänger, den die Zeugen genannt hatten,

der durch den Mann gefährdet wurde. Der Geschädigte selbst sowie Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter

0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |elz

Einbrecher in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots) – Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch

einen Einbrecher geschnappt. Der Mann war gegen 2 Uhr in ein Bürogebäude in der

Kantstraße eingedrungen und hatte nicht bemerkt, dass er dabei Alarm auslöste.

Das Haus wurde von den eintreffenden Polizeibeamten umstellt und durchsucht. Die

Räumlichkeiten in einem Geschoss waren aufgebrochen und durchwühlt worden. Der

vermeintliche Einbrecher versuchte sich noch zu verstecken, wurde aber von den

Beamten entdeckt und festgenommen. Sie nahmen den 26-Jährigen, der aus

polizeilicher Sicht kein Unbekannter ist, mit zur Dienststelle. Auf ihn kommt

ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Gelbes Auto verursacht Unfall – Fahrer flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Der 38-jährige Fahrer eines Pkw hat seinen Firmenwagen in

der Schulgartenstraße im Ortsteil Erfenbach geparkt. Er stellte das Auto am

Montag, um 14 Uhr, dort ab. Am Mittwochmorgen, um 8 Uhr, fuhr der Mann in seine

Firma. Dort bemerkt er einen Unfallschaden im hinteren Bereich der Fahrerseite.

Offenbar touchierte ein anderer Wagen beim Vorbeifahren den Nissan Quashqai.

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte

der Autofahrer seine Fahrt fort.

Die Polizei sicherte Spuren. Unter anderem gelbe Lackanhaftungen an der

Anstoßstelle.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Zwei Tatverdächtige für PKW-Brand und Vandalismus am Bahnhof ermittelt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Für die Brandstiftung an einem PKW sowie

die Vandalismusschäden am 27. September 2021 am Winnweilerer Bahnhof wurden zwei

Tatverdächtige ermittelt. Damals war in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen

zwei Uhr ein Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße gemeldet worden. Ein geparkter

Hyundai stand im Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Eine

Brandstiftung konnte als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der

Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass an einem ebenfalls am Bahnhof geparkten

BMW zwei hintere Scheiben vermutlich mit einem Stein eingeschlagen wurden. Die

Spurenlage deutete auf einen Aufbruch hin. Am Fahrradständer waren auch noch die

Reifen von acht Fahrrädern zerstochen worden. Der Gesamtschaden wurde auf über

zwanzigtausend Euro geschätzt. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen

hat sich nun ein dringender Tatverdacht gegen zwei männliche Personen aus dem

Donnersbergkreis ergeben. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an. |pirok