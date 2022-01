Mann verhindert Diebstahl und wird geschlagen, Wiesbaden,

Bischofsheimer Straße (Mz-Kostheim), Mittwoch, 26.01.2022, 04:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Jugendliche Gegenstände

aus Autos zu stehlen, als sie dabei von einem Zeugen erwischt wurden, schlugen

sie diesen um fliehen zu können. Ein 28-Jähriger hatte beobachtet, wie zwei

Jugendliche an mehreren geparkten Fahrzeugen versuchten die Türen zu öffnen. Als

sie in der Bischofsheimer Straße ein nicht verschlossenes Auto fanden und sich

ein Täter in das Auto setzte, schritt der 28-Jährige ein und stellte die

Jugendlichen zur Rede. Als die Jugendlichen weglaufen wollten, versuchte der

Mann einen von ihnen festzuhalten. Es kam zu einem Gerangel bei dem beide zu

Boden fielen. Zudem soll der Jugendliche mehrfach nach dem 28-Jährigen

geschlagen haben. Schließlich gelang den Jugendlichen die Flucht, allerdings

ohne Beute. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Tätern. Sie

wurden beschrieben als ungefähr 16 Jahre alt und hellhäutig. Beide seien circa

170 bis 175 cm groß gewesen. Der Täter im Auto trug eine dunkle, schlabberige

Hose und einen weißen Kapuzenpullover. Zudem hatte er einen Oberlippenbart,

schwarze Haare und wurde Tobias gerufen. Der zweite Täter war komplett dunkel

gekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der

Rufnummer 0611/345-2240 um Hinweise.

Handy gestohlen und Waffe gezogen – Tatverdächtiger festgenommen, Wiesbaden,

Nordenstadt, Otto-von-Guericke-Ring, 25.01.2022, gg. 16.10 Uhr (pa)Am Dienstag

nahm die Polizei einen 22-jährigen Wiesbadener fest, der im Verdacht steht, am

Nachmittag in Nordenstadt einem Mann dessen Mobiltelefon gestohlen und ihn mit

einer Schusswaffe bedroht zu haben. Das Tatgeschehen spielte sich gegen 16.10

Uhr im Otto-von-Guericke-Ring ab. Nach Angaben des 38 Jahre alten Geschädigten

seien die beiden Männer auf dem Gehweg aufeinandergetroffen und in eine

Auseinandersetzung geraten. In deren Verlauf habe sein Kontrahent das Smartphone

des 38-Jährigen an sich genommen, um damit davonzulaufen. Als der 38-Jährige ihn

daraufhin verfolgt habe, habe der Flüchtige eine Schusswaffe gezogen und ihn

damit bedroht, sodass er die Verfolgung abbrach. Die Polizeilichen Ermittlungen

führten schließlich noch am selben Tag zur Festnahme eines 22 Jahre alten

Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung von dessen Wohnung wurden zwei Luft- bzw.

Gaspistolen sowie weiteres potenzielles Beweismaterial aufgefunden und

sichergestellt.

Einbruch in Schule,

Wiesbaden, Wilhelm-Dietz-Straße, Dienstag, 25.01.2022, 20:45 Uhr bis Mittwoch,

26.01.2022, 06:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Delkenheim in eine Schule

eingebrochen. Unbekannte Täter brachen gewaltsam die Eingangstüren der

Karl-Gärtner-Schule auf. Im Inneren durchsuchten sie das Gebäude und entwendeten

aus einem Materialraum einen Beamer und zwei Overheadprojektoren. Danach flohen

sie unerkannt mit der Beute im Wert von circa 600 EUR. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise werden unter der

Rufnummer 0611/345-0 erbeten.

Einbrecher hebeln erfolglos an Fenster, Wiesbaden, Schierstein,

Krembergstraße, Dienstag, 25.01.2022, 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr,

(mh) Im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag haben Einbrecher

erfolglos versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Krembergstraße in Wiesbaden einzubrechen. Die Täter hebelten dazu mehrfach an

dem Fensterrahmen der Erdgeschosswohnung, bevor sie ihr Vorhaben aufgaben und in

unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand durch die Hebelmarken ein Schaden

von geschätzt 300EUR. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten,

sich mit der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der (0611) 345-0 in Verbindung zu

setzen.

Krankenfahrstuhl aus Hausflur gestohlen, Wiesbaden, Roonstraße (Mz-Kastel),

Dienstag, 25.01.2022, 23:30 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend wurde in Mainz-Kastel ein Krankenfahrstuhl aus dem

Flur eines Mehrfamilienhauses geklaut. Eine 47-Jährige hatten ihren

Krankenfahrstuhl zum Laden im Hausflur in der Roonstraße abgestellt. Als gegen

23.30 Uhr nach dem Fahrzeug geschaut werden sollte, war es nicht mehr dort. Die

Polizei fahndete in Kastel und Kostheim nach dem Krankenfahrstuhl, konnte das

Gefährt jedoch nicht ausfindig machen. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-2240 um Hinweise. Wer hat

einen roten Shoprider mit schwarzem Metallkorb im Bereich Kastel/ Kostheim

gesehen?

Kleinkraftrad geklaut,

Wiesbaden, Flachstraße, Dienstag, 25.01.2022, 20:00 Uhr bis Mittwoch,

26.01.2022, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Dotzheim ein Kleinkraftrad

vom Parkplatz eines Supermarktes entwendet. Ein 57-Jähriger hatte sein

schwarz-rotes Zweirad der Marke Aprilia auf dem Parkplatz eines Supermarktes in

der Flachstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu dem Abstellort

zurückkam, war das Gefährt verschwunden. An der Aprilia ist das

Versicherungskennzeichen 971-AIH angebracht. Der Wert des Zweirades wird auf

ungefähr 1.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer

0611/345-2540 entgegen.

Katalysator ausgebaut,

Wiesbaden, Westend, Elsässer Platz, Sonntag, 23.01.2022, 14:00 Uhr bis Dienstag,

25.01.2022, 14:30 Uhr,

(mh) Zwischen Sonntag und Dienstag haben unbekannte Täter den Katalysator eines

PKWs auf dem Elsässer Platz entwendet. Hierdurch entstand dem Halter des weißen

VW Polo ein Schaden von ca. 1.000EUR. Personen, die im genannten Zeitraum

verdächtige Wahrnehmungen auf dem Elsässer Platz gemacht haben, werden gebeten,

diese der Polizei mitzuteilen. Die Rufnummer lautet (0611) 345-0.

Betrunken auf LKW aufgefahren,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 26.01.2022, 00:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fuhr ein Autofahrer auf der A3 bei

Wiesbaden gegen das Heck eines Sattelzuges, der Mann stand unter

Alkoholeinfluss. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Opel die A3 von Köln in

Richtung Frankfurt. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve fuhr er gegen das

Heck eines Sattelzuges, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Bei der

Unfallaufnahme wurde den Beamten der Autobahnpolizei schnell klar, warum es zu

dem ungewöhnlichen Unfall kam. Der Atem des 42-Jährigen roch stark nach Alkohol.

Der fällige Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. So wurde der

Mann festgenommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe in der Dienststelle. Der

Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle der Autobahnpolizei wieder

verlassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Leichtverletzte bei Verkehrsunfallflucht, Waldems,

Zwischen Niederems und Reichenbach, Ortseinfahrt Reichenbach, Dienstag,

25.01.2022, 15:45 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag ist es an der Ortseinfahrt Reichenbach zu einer

Verkehrsunfallflucht mit einer Verletzten gekommen. Ein derzeit unbekannter LKW

verließ Reichenbach in Richtung Niederems, als er laut Zeugenaussagen auf die

Gegenspur kam. Eine dort fahrende 49-Jährige musste mit ihrem Chrysler bremsen,

ihr fuhr dann ein hinter ihr fahrender Audi A3 auf. Der LKW, welcher mit keinem

Fahrzeug kollidiert war, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten

als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen LKW geben können, werden gebeten, sich

mit der Polizeistation Idstein unter der Nummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu

setzen.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall, Niedernhausen, Schöne Aussicht,

Dienstag, 25.01.2022, 22:00 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend ist es in der Straße „Schöne Aussicht“ in Niedernhausen zu

einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann war in seinem Opel Corsa

unterwegs, als er auf die Gegenspur geriet und mit einem dort fahrenden BMW

kollidierte. Bei der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife stellte sich dann

heraus, dass der 50-Jährige stark alkoholisiert war. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 3,1 Promille. Der Mann wurde zwecks

Blutentnahme aufs Revier gebracht, ihn erwartet nun eine Verkehrsstrafanzeige.

Scheiben eines Hospizes eingeworfen,

Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, Freitag, 21.01.2022, 15:30 Uhr bis Montag,

24.01.2022, 10:30 Uhr,

(mh) In der Zeit zwischen Freitag und Montag hat ein oder mehrere unbekannte

Täter eine Fensterscheibe eines Hospizes in der Aarstraße in Taunusstein

eingeworfen. Die Täter verursachten dadurch einen geschätzten Sachschaden von 2000 EUR und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Personen, die Hinweise

auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Fünf PKW beschädigt,

Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Dienstag, 25.01.2022, 12:45 Uhr bis 16:20

Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der

Rudolf-Höhn-Straße in Bad Schwalbach beschädigt. Insgesamt wurden fünf PKW mit

einem spitzen Gegenstand an den Seiten zerkratzt, bei einem der Fahrzeuge wurden

zudem zwei Reifen zerstochen. Es entstand so Schaden in Höhe von geschätzten

3000EUR.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Zeuginnen der Tat, sich mit ihren

Beobachtungen an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden. Diese ist

telefonisch unter der Nummer (06124) 7078-0 erreichbar.