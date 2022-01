Heidelberg: Schüsse im Hörsaal; erste Ermittlungsergebnisse der Ermittlungsgruppe „Botanik“; Ermittlungen wegen Fake-News

HEIDELBERG – Die Recherchen der gestern eingerichteten 32-köpfigen Ermittlungsgruppe

„Botanik“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg erbrachten bereits wichtige

erste Ergebnisse, die zur Aufklärung des Tötungsdelikts und der anschließenden

Selbsttötung des mutmaßlichen Täters am vergangenen Montag in einem Hörsaal der

Universität Heidelberg beitragen.

Wie die Ermittlerinnen und Ermittler herausfanden, erwarb der 18-Jährige ca.

eine Woche vor der Tat in Österreich insgesamt drei Langwaffen. Zwei dieser

Waffen wurden neben rund 150 Schuss Munition am Tatort sichergestellt. Die

dritte Waffe, eine Büchse, wurde von der österreichischen Polizei in einem

Zimmer, das der 18-Jährige bei seinem Aufenthalt in Österreich angemietet hatte,

gefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll er die beiden bei der

Tat in Heidelberg verwendeten Waffen bei einem Waffenhändler und die dritte bei

einer Privatperson jeweils in Österreich erworben haben. Inwieweit der

Waffenhändler und/oder seine Mitarbeiter sich wegen des Waffenverkaufs

strafrechtlich zu verantworten haben, ist Gegenstand einer laufenden Prüfung.

Diese gestaltet sich allerdings auf Grund der unterschiedlichen Rechtslage in

der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland als schwierig.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Mannheim wurden mehrere

Mobiltelefone, Laptops und ein Tablet sichergestellt. Diese werden derzeit durch

Spezialisten der Ermittlungsgruppe „Botanik“ ausgewertet. Erste Erkenntnisse aus

dieser Auswertung ergaben keine Hinweise auf eine persönliche Beziehung zwischen

dem mutmaßlichen Täter und den Opfern.

Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach der Tatverdächtige in der

Vergangenheit Mitglied der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ gewesen und im

Jahr 2019, also noch als Minderjähriger, aus dieser ausgetreten sein soll. Die

bereits durchgeführten Auswertungen der digitalen Medien des mutmaßlichen Täters

sowie Zeugenaussagen aus seinem persönlichen Umfeld ergaben bislang allerdings

keine Erkenntnisse zu einer Radikalisierung oder zu Kontakten des mutmaßlichen

Täters ins rechte Spektrum. Nicht auszuschließen ist, dass eine im Raum stehende

psychische Erkrankung des Verdächtigen ursächlich für die Tat gewesen sein

könnte. Belastbare Feststellungen zum Tatmotiv sind jedoch den weiteren

Ermittlungen vorbehalten.

Wie der Täter zum Tatort kam, erscheint geklärt. Nach den vorliegenden

Informationen soll er mit einem Taxi von Mannheim ins Neuenheimer Feld gefahren

sein. Die beiden Waffen soll er in einer Sporttasche verstaut und im Kofferraum

des Taxis abgelegt haben.

Wie vermehrt festgestellt werden musste, kursieren in verschiedenen sozialen

Medien falsche Nachrichten rund um die Tat und die möglichen Tatabläufe. Viele

dieser Nachrichten sind nicht nur als Gerüchte einzustufen, sondern als gezielt

lancierte falsche Nachrichten („Fake-News“), um zu verunsichern und die

Ermittlungen zu erschweren. Die betreffenden Nachrichten werden ausgewertet,

gesichert und auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft. Gegebenenfalls werden

entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Im vorliegenden Fall dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und der Ermittlungsgruppe „Botanik“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg“

weiter an.