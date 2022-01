Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Kinderspielplatz: Glasscherben im Sand vergraben – Polizei ermittelt – Obertshausen/Hausen

(aa) Auf einem Kinderspielplatz in der Schubertstraße wurden am Montagvormittag Glasscherben von zerbrochenen Weingläsern aufgefunden. Unbekannte hatten diese offensichtlich im Sand eines Kriechtunnels sowie an einem Rutschen-Auslauf vergraben. An einer Sitzecke für die Kleinen lagen zudem verstreute Keramikscherben. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Es werden Zeugen gesucht, die zwischen Montag (17.01.22) und vergangenen Montag (24.01.22) verdächtige Personen an dem Spielplatz, der sich an der Ecke Richard-Wagner-Straße befindet, gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06104 6908-0 erbeten.

Zusammenstoß nach Wendeversuch – Langen

(aa) Nach einem Unfall am frühen Samstagnachmittag auf der Südlichen Ringstraße wurde ein Kind zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Ford Transit gegenüber der Hausnummer 149 zunächst am rechten Rand geparkt. Gegen 14.40 Uhr fuhr der 38-jährige Ford-Fahrer in den fließenden Verkehr und wollte offensichtlich wenden. Dabei kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, wobei der AMG noch nach links von der Straße abkam und gegen einen Steinblock prallte. In dem Transporter saß ein vierjähriges Kind, das für eine Nacht zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Untersuchung ergab wohl, dass das Mädchen unversehrt blieb. An den Fahrzeugen der beiden Langener entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

Main-Kinzig-Kreis

Unfallflucht: Wer fuhr den roten Renault? – Hanau/Großauheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochfrüh in der Hauptstraße bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrer eines roten Renault Megane. Nach ersten Erkenntnissen war ein bislang Unbekannter gegen 5.30 Uhr mit dem Renault die Hauptstraße in Richtung Rochusplatz unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Wagen zunächst auf die Gegenfahrbahn und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht knickte die Laterne um. Zudem lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Der Megane kam auf der Laterne zum Stehen, so dass diese sich unter dem Auto befand. Der Verursacher flüchtete und ließ den stark beschädigten roten Renault zurück. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem wurde das Fahrzeug sichergestellt; es werden nun Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8.000 Euro. Die Frage ist: Wer hat den roten Renault Megane gefahren? Die Unfallfluchtermittler haben die Ermittlungen übernommen und bitten hierzu um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Unfall: 13-Jährige leicht verletzt – Hanau/Kesselstadt

Am Dienstagmittag, gegen kurz vor halb eins, ereignete sich in der Straße „An der Lachebrücke“ an der dortigen Bushaltestelle ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll es beim Einfahren des Busses (Linie 1) an die Bushaltestelle zu einem Gerangel zwischen den dort wartenden Schülern gekommen sein. Hierbei stürzte die 13-Jährige und wurde offensichtlich vom Hinterrad des einfahrenden Buses touchiert. Sie zog sich Schürfwunden am Bein zu. Zur weiteren Abklärung wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hanau unter 06181 100-120 zu melden.