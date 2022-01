Abbiegeunfall mit mehreren Leichtverletzten, Sulzbach, Kreuzung Landesstraße 3014 / Königsteiner Straße, Dienstag, 25.01.2022, 20:40 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend ist es auf der Kreuzung der Limesspange / Königsteiner Straße in Sulzbach zu einem Unfall mit mehreren Leichtverletzten gekommen. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer stand zunächst mit seinem Audi Q7 an einer roten Abbiegerampel. Der Mann fuhr dann trotz weiterhin roter Ampel los um nach links abzubiegen und so über die Kreuzung zu gelangen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Polo, welcher aufgrund eines grünen Ampellichts die Kreuzung durchfuhr. Es entstand erheblicher Sachschaden, die Airbags des Audi lösten aus. Der 41-jährige Audifahrer und die 54-jährige Polofahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000EUR.

Kupferdach gestohlen

Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3015, Dienstag, 25.01.2022,

(mh) Am Dienstag, den 25.01.2022, wurde bei der Polizei durch Mitarbeiter der Wasserwerke Schwalbach der Diebstahl eines Kupferdachs von einem Gebäude der Wasserwerke in der Feldgemarkung bei der Landesstraße 3015 angezeigt. Unbekannte Täter hatten ein Zugangstor zu dem Grundstück gewaltsam geöffnet und das aus Kupfer bestehende Dach samt Regenrinne und Schornstein gestohlen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten, mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 Kontakt aufzunehmen.

Mehrere Einbrüche in BMW,

Hattersheim, Im Kirchgewann, Bahnhofsplatz, Sironastraße, Im Holzkreuz Bad Soden, Mozartstraße, Händelstraße Montag, 24.01.2022, bis Dienstag, 25.01.2022,

(mh) In der Zeit zwischen Montag und Dienstag kam es in Hattersheim und Bad Soden zu mehreren Einbrüchen in KFZ der Marke BMW durch unbekannte Täter. In Hattesheim wurden vier Fahrzeuge angegangen, in Bad Soden zwei. In allen Fällen verschafften sich die Einbrecher Zugang, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Anschließend bauten sie Bedienelemente und Navigationssysteme aus und entkamen in unbekannte Richtung.

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Nummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.