Lkw-Ladung gestohlen – Fahrer leicht verletzt

Alsfeld (ots) – Drei unbekannte Täter schlitzten am späten Dienstagabend 25.01.2022 gegen 23:15 Uhr, die Plane eines blauen Sattelaufliegers in einem Wendehammer in der Straße “An der Hessenhalle” auf und entwendeten Teile der Ladung. Durch die damit einhergehenden Geräusche, wurde der in der Fahrerkabine schlafende 56-jährige Fahrer aus dem Landkreis “Südliche Weinstraße” aufgeweckt, stieg aus seinem Lkw aus und sprach die Unbekannten an.

Daraufhin kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer kurzen, körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 56-Jährigen und einem der Täter. Anschließend bestiegen die 3 Unbekannten ein Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen weißen Kleintransporter (3,5 t) handelte und fuhren in Richtung einer angrenzenden Tankstelle davon.

Was genau die drei Täter entwendeten und welchen Wert das Diebesgut hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firmengebäude

Fulda (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag (20.01.) in einen Baustellencontainer auf einem Firmengelände in der Nobelstraße im Stadtteil Rodges ein. Die Täter stahlen Werkzeuge im Wert von circa 3.000 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lagerhalle – Schuhe gestohlen

Bebra (ots) – Ein Schuhlager in der Hessischen Straße im Ortsteil Weiterode wurde in der Nacht zu Dienstag (25.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Schaufensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Lager, aus dem sie circa 20 Kartons samt Schuhen der Marken Mustang, Ambition und Rieker entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Container aufgebrochen

Ronshausen (ots) – Unbekannte brachen einen Gefahrgutcontainer in einem Waldgebiet nördlich der Autobahn 4 auf. Anschließend entwendeten die Einbrecher mehrere Kanister mit Motorsägenbenzin sowie Motorsägenkettenöl im Gesamtwert von einigen hundert Euro. An dem Container entstand zudem Sachschaden von rund 200 Euro.

Ein Zeuge hatte den Einbruch am Samstag (15.01.) festgestellt und umgehend die Polizei informiert. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

