Amphetamin am Steuer – Führerschein beschlagnahmt

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 26.01.2022 gegen 02:15 Uhr wurde im Europaring ein unsicher fahrender PKW kontrolliert. Der 31-jährige Fahrer aus Darmstadt hatte keinen Alkohol getrunken, zeigte aber drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Der Mann räumte den Konsum der Droge ein.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Darmstädter muss nun mit dem dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis und einer Geldstrafe rechnen.

Staubsaugerautomat an Total-Tankstelle aufgebrochen

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 25.01.2022 gegen 04:00 Uhr wurde an der TOTAL-Tankstelle im Foltzring der Staubsaugerautomat aufgehebelt und aus der Kasse das Münzgeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 EUR.

Ein Zeuge hatte beobachtet wie der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Schmiedgasse wegfuhr. Dieser konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der bisher unbekannte Täter hat das Hebelwerkzeug am Tatort zurückgelassen. Dieses wurde sichergestellt und weitere Spuren gesichert. Bei dem Täter soll es sich um eine jüngere Person mit kleiner Statur gehandelt haben. Sie trug eine schwarze Mütze, einen schwarzen Pulli, eine schwarze Hose mit weißen Längsstreifen und eine weiße Maske.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per

E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.