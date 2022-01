Warnung vor falschen Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Am 25.01.2022, gegen 18:00 Uhr, rief bei einer 29-jährigen aus Ludwigshafen ein unbekannter Mann an und teilte ihr mit, dass sie in Folge einer Online-Bestellung an einem Gewinnspiel teilgenommen habe. Um die Zahlung abzuschließen, verlangte er ihre IBAN, sonst würde sie eine Strafe von 2.000 Euro bekommen. Die 29-Jährige war verunsichert und gab ihre IBAN-Nummer heraus, obwohl ihr bewusst war, dass sie an keinem Gewinnspiel mitgemacht hatte.

Daraufhin erklärte der Anrufer, dass nun für einen Zeitraum von drei Monaten der Betrag in der Höhe von 75 Euro von ihrem Bank-Konto abgebucht werden würde. Als sie anschließend noch einen weiteren Anruf erhielt, in dem sie aufgefordert wurde, dass sie ihre Kontodaten bestätigen solle, wurde sie stutzig und legte auf.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel “Gebühren” zu bezahlen. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Betrügern laufend verändert.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern!

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung.

Versuchen Sie, unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank rückgängig machen zu lassen.

Sachbeschädigung im Bereich einer Neubau Baustelle in der Flurstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 25.01.2022 auf den 26.01.2022 warfen unbekannte Täter die um das Neubau Mehrfamilienhaus in der Flurstraße aufgestellten Bauzäune großräumig um, wodurch diese teilweise beschädigt wurden. Zudem drehten sie einen vor dem Mehrfamilienhaus befindlichen Wasserhahn auf, so dass eine großflächige Wasserlache entstand.

Ob ein Wasserschaden am Haus entstanden ist und ob Sachschäden in den Neubauwohnungen vorliegen, steht derzeit noch nicht fest. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Baumaschinen aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 24.01.2022, gegen 17:30 Uhr und dem 25.01.2022, gegen 06:30 Uhr zerstörten unbekannte Täter die hintere Fensterscheibe eines Transporters, der im Ziegeleiweg abgestellt war. Sie stahlen etliche Baumaschinen, unter anderem mehrere Bohrmaschinen, mehrere Akkuschrauber, einen Winkelschleifer, mehrere Werkzeugkoffer, einen Staubsauger sowie mehrere Laserlinsengeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.