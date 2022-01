Marburg – Exhibitionist

(ots) – Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu einem Exhibitionisten, der sich am Dienstag 25.01.2022 zwischen 11.20-11.25 Uhr mit heruntergelassener Hose im Alten Botanischen Garten zeigte. Der Mann war Mitte 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte helle Haut und dunkelblonde kurze Haare. Er trug einen grünen Parka, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.

Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnte? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fluchtversuch erfolglos – Autofahrer alkoholisiert

Als er den Streifenwagen und die bevorstehende Kontrolle wahrnahm, beschleunigte der Autofahrer und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Letztlich hielt der 35 Jahre Fahrer in der Großseelheimer Straße an. Sein Alkotest am Dienstag, 25. Januar, um 22.43 Uhr, zeigte knapp über 1,5 Promille. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein.

Biedenkopf – Audi beschädigt

Dienstag, 25. Januar, um 12.40 Uhr, stellte der Fahrer einen Schaden an seinem schwarzen Audi A 3 fest. Das Auto stand auf dem Parkplatz des Anwesens Am Seewasem 7b. Die Frontscheibe war beschädigt und das Glas des rechten Außenspiegels fehlte. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht im City-Parkhaus

Am Donnerstag, 20. Januar, zwischen 08.10 und 11.15 Uhr, wurde im City-Parkhaus in der Universitätsstraße auf der Ebene 2 ein grauer Ford Focus mit FD-Kennzeichen angefahren. Am Ford entstand hinten links ein vermutlich vierstelliger Schaden. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in ergaben sich bislang nicht.

Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Ford gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

