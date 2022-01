Katalysatoren von geparkten Autos gestohlen – Zeugen gesucht

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn (ots) – Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht im Kasseler Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn die Katalysatoren an 3 geparkten Autos gestohlen. Mit ihrem Vorgehen richteten die Diebe einen Schaden von mehreren Hundert Euro an den Fahrzeugen an. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben.

Zunächst waren die Beamten des Polizeireviers Süd-West am heutigen Mittwochmorgen von einem Autobesitzer in die Rhönstraße gerufen worden. An seinem dort abgestellten grünen Volvo V70 hatten die Täter mit einem unbekannten Schneidewerkzeug das Verbindungsstück der Abgasanlage durchtrennt und den Katalysator entwendet, nachdem das Fahrzeug vermutlich mit einem Wagenheber angehoben wurde.

Wenig später meldeten sich die Besitzer eines schwarzen Ford Focus aus der Heiligenbergstraße und eines grauen Opel Astra aus der Meißnerstraße. An ihren geparkten Fahrzeugen war auf gleiche Art und Weise der Katalysator herausgeschnitten und gestohlen worden. Die Tatzeit in den drei Fällen lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr, und den heutigen Morgen, 6:50 Uhr, eingrenzen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

