Bundespolizei stellt Taschendiebe

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Neben dem 24-jährigen Haupttäter, der am Dienstagabend 25.01.2022 im Hauptbahnhof einer 15-jährigen Frankfurterin ein hochwertiges Handy aus der Jackentasche gestohlen hatte, konnten Beamte der Bundespolizei auch die zwei 18 und 17-jährigen Mittäter festnehmen. Auf einer Rolltreppe im Hauptbahnhof hatten die drei aus Gießen kommenden Täter gegen 21 Uhr die Jugendliche eingekreist, was der Haupttäter zum Diebstahl nutzte.

Der Diebstahl wurde von der Jugendlichen erst später im Hauptbahnhof festgestellt. Danach meldete sie den Diebstahl bei der Bundespolizei. Bei der späteren Auswertung von Videoaufzeichnungen, konnten die drei Männer letztlich erkannt werden. Dies führte dazu, dass eine Streife das Trio am Vorplatz des Hauptbahnhofes nur eine Stunde später festnehmen konnte.

Bei einer Durchsuchung in der Wache wurde bei dem 18-Jährigen das gestohlene Handy gefunden und sichergestellt. Nach Feststellung der Personalien wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Eine Vorführung beim Haftrichter ist für heute geplant.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Sexuelle Nötigung

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(fue) – Über die Onlinewache erstattete eine 32-jährige Frau Anzeige wegen sexueller Nötigung. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag 20.01.2022 gegen 19.45 Uhr am Baruch-Baschwitz-Platz. Die Frau hatte dort am Gleis 1 des Bahnhofes auf die S-Bahn gewartet. Ein bislang unbekannter Täter trat an die Frau heran und sprach sie in eindeutig sexueller Absicht an. Nachdem er sie auch noch unsittlich berührt hatte, entfernte er sich wieder.

Der Täter wird beschrieben als:

männlich, 28-35 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Orientalisches Erscheinungsbild, normale Figur. Gepflegter Vollbart, leicht schief stehende Augen und “knubbelige” Nase. Bekleidet mit einer Jogginghose, an den Knöcheln mit einem Gummibund abschließend. Schwarze Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Er roch stark nach Alkohol.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51399.

Trickdiebstahl

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Ein 54-Jähriger aus dem Landreis Miltenberg befand sich am Dienstag 25.01.2022 gegen 13.30 Uhr, an einem Geldausgabeautomaten in der Kaiserstraße. Er hatte den Auszahlungsvorgang fast abgeschlossen. Die 400 EUR befanden sich schon im Ausgabeschacht, als er von einem Unbekannten abgelenkt wurde. Dieser sprach ihn an mit den Worten “Da liegt Bargeld auf dem Boden”.

Als er auf den Boden blickte, entnahm ein zweiter Täter das Bargeld aus dem Ausgabeschacht. Danach entfernten sich die beiden Unbekannten mit ihrer Beute in Richtung der Taunusstraße.

Die Täter werden beschrieben als:

35-40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Sie hatten dunkle Haare, waren dunkel gekleidet und trugen blaue OP-Masken.

Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Ein 28-jähriger Frankfurter wird beschuldigt, am Mittwoch 26.01.2022 gegen 02.45 Uhr, ein Mountainbike entwendet zu haben. Das Fahrrad stand abgestellt auf der Zeil, in Höhe der Hausnummer 22. Am Vorderrad war es durch ein Schloss gesichert.

Nachdem das Vorderrad abmontiert worden war, entfernte sich der Dieb damit vom Tatort. Anschließend wurde der 28-Jährige durch eine Polizeistreife, der das “halbe” Fahrrad auffiel, kontrolliert und festgenommen.

