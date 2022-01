Kassel-Fasanenhof (ots) – Eine 19-jährige Frau aus Fuldatal ist am Dienstagnachmittag 25.01.2022 an der Straßenbahn-Endhaltestelle “Ihringshäuser Straße” sexuell belästigt worden. Die Tat ereignete sich gegen 16:40 Uhr. Der fremde Mann hatte sie an der Haltestelle angesprochen und anschließend bedrängt. Gegen ihren Willen umarmte er sie und küsste ihren Hals.

Nachdem die junge Frau sich aus der Umarmung lösen konnte, flüchtete sie sich in einen gerade ankommenden Bus, während der Täter an der Haltestelle stehen blieb.

Täterbeschreibung:

männlich, 30-40 Jahre, leicht dickliche Statur, sprach gebrochen Deutsch, arabisches Erscheinungsbild. Dunkle stark gekrauste Haare, auffällig unreine Haut. Er trug eine grüne Bomberjacke sowie eine blaue Jeans und hielt eine Dose Energydrink in der Hand.

Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

