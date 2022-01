Landau: Die Polizei-News

Drei Fahrten unter Drogeneinfluss gestoppt

Landau (ots) – Ein 35-jähriger E-Roller Fahrer, ein 21- jähriger Autofahrer und eine 29-jährige E-Scooter Fahrerin mussten gestern ihr Fahrt beenden, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Der 35-jährige E- Roller Fahrer wurde um 7.35 Uhr in Landau kontrolliert, als er seine 7-jährige Tochter mit dem Roller zur Schule fuhr. Die Beamten stellten bei dem Fahrer Auffälligkeiten fest, ein Drogenvortest reagierte auf verschiedene Betäubungsmittel positiv.

Im weiteren Tagesverlauf wurde ein 21-jähriger Autofahrer gegen 12.00Uhr im Südring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch er zeigte Auffälligkeiten, sein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf verschiedene Betäubungsmittel.

Zuletzt wurde gegen 19.30 Uhr eine 29-jährige E Scooter Fahrerin in der Ostbahnstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Die 29-Jährige hatte an ihrem E Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht und war ca. 1 Woche zuvor bereits aufgrund einer Trunkenheitsfahrt mit dem E Scooter aufgefallen. Auch bei der erneuten Kontrolle gab sie an, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Ihr E-Scooter wurde sichergestellt. Allen 3 Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Wörth/Neuburg (ots) – Die Polizeidirektion Landau weisst daraufhin, dass es aktuell im Bereich Wörth und Neuburg vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handelt.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.