Sachbeschädigungen an PKWs

Altrip (ots) – Im Zeitraum vom 22.01.2022 um 10 Uhr bis 23.01.2022 um 13 Uhr, wurde der Lack von zwei geparkten PKWs der Marke Ford in der Rupprechtstraße durch unbekannte Täter verkratzt. Ebenfalls in dem Zeitraum wurde an einem Mercedes in der Friedrichstraße ein Reifen zerstochen.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass vom 08.01. (15:00 Uhr) bis 11.01.2022 (07:30 Uhr) der Reifen eines Volvos in der Friedrichstraße mutwillig beschädigt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Hanhofen (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem PKW kam es am Montag 24.01.2022 gegen 16:00 Uhr An den Gewerbewiesen. Ein 82-jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung An den Gewerbewiesen unterwegs, als er im dortigen Einmündungsbereich die Vorfahrt der von links kommenden 81-jährigen PKW-Fahrerin missachtete. Durch die Kollision kam der Mann zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Täter auf frischer Tat gestört

Schifferstadt (ots) – Am Montagabend 24.01.2022 gegen 18:20 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Garten eines Einfamilienhauses in der Joseph-Haydn-Straße verschafft. Der Eigentümer, welcher sich gerade auf dem Heimweg befand, bekam diesbezüglich eine Meldung auf sein Mobiltelefon und verständigte einen Nachbarn. Durch den Nachbarn wurden die beiden Täter im Garten festgestellt und angesprochen. Hierauf flüchteten die Täter fußläufig.

Am Haus selbst konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die beiden Täter nicht mehr angetroffen werden. Einer der beiden Täter trug eine schwarze Mütze, schwarze Handschuhe und war dunkel gekleidet.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch

Neuhofen (ots) – Am Montag 24.01.2022 zwischen 19:30-21:20 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße durch Aufhebeln der Wohnungstür eingebrochen. Aus dem Inneren wurde Schmuck im Wert eines niedrigen 4-stelligen Betrages entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.