Brutales Trio attackiert 31-Jährigen

Münster (ots) – Nachdem am frühen Dienstagmorgen 25.1.2022 gegen 04 Uhr wurde ein 31-Jähriger auf einem Supermarktparkplatz verletzt. Bei einer Auseinandersetzung mit 3 Männern im Alter von 17-26 Jahren, wurde der 31-Jährige geschlagen, getreten und mit einem Messer verletzt.

Neben Schlägen und Tritten soll unter anderem im Zuge des Konflikts ein 25-jähriger Mann ein Messer eingesetzt haben. Der 31-Jährige wurde hierbei unter anderem am Kopf verletzt.

Nach der ärztlichen Behandlung konnte der 31-Jährige das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen. Die 3 Tatverdächtigen konnten im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Einbruch in Wohnhaus – Kriminelle erbeuten Kameras

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße haben Kriminelle am Montag 24.1.2022 unter anderem Kameras erbeutet. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten durch Gewalteinwirkung an der Terrassentür ins Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Schränke.

Mit zwei Kameras des Herstellers “Fujifilm” und einer Gedlbörse flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nach möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Kriminelle entwenden Mercedes AMG

Messel (ots) – Kriminelle haben in der Zeit von Sonntagabend (23.01.) bis Montagmorgen (24.01.) einen schwarzen Mercedes AMG im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DI-J 63 wurde gegen 22.30 Uhr auf einem Hof eines Einfamilienhauses in der Straße “Am steinernen Kreuz” abgestellt.

Gegen 8.50 Uhr am nähsten Morgen wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei alarmiert. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Wagens sowie zu den Tätern aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel: 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt

Pedelec nach Einbruch lokalisiert – Zahlreiche Räder sichergestellt

Darmstadt/Offenbach (ots) – Mindestens 20 hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von wahrscheinlich über 100.000 Euro haben Zivilkräfte am Montagabend 24.01.2022 bei einem Polizeieinsatz sichergestellt. Drei festgenommene Tatverdächtige werden am frühen Dienstagnachmittag 25.01.2022 einem Haftrichter vorgeführt.

Um 9 Uhr am Montagmorgen 24.01.2022 erschien ein Darmstädter Bürger beim 1. Polizeirevier und gab an, dass sein Pedelec und das seiner Frau aus dem Fahrradkeller in der Nussbaumallee entwendet wurden. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie die Räder gegen 16 Uhr am Freitag (21.01.) in dem Gemeinschaftskeller abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Unbekannte verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und erbeuteten die Pedelecs der Marke Riese & Müller, deren Gesamtwert bei rund 9.000 Euro liegt. Am Montagmorgen bemerkten sie den Diebstahl und erstatteten Anzeige.

Durch weitere Ermittlungen konnte das Rad des Darmstädters in der Hugo-Wolf-Straße in Offenbach lokalisiert werden. Zivilkräfte nahmen im Zuge des folgenden Polizeieinsatzes auf einem dortigen Parkplatz schließlich 3 Tatverdächtige im Alter von 28, 45 und 47 Jahren fest.

Sie waren mit 3 Transportfahrzeugen vor Ort, die ebenfalls einer Kontrolle unterzogen wurden. In einem Sprinter entdeckten die Polizeikräfte zahlreiche Pedelecs verschiedener Hersteller, die fachmännisch auf der Ladefläche gestapelt und verstaut waren. Darunter befand sich auch das Pedelec des Darmstädters. Der Sprinter inklusive der darin befindlichen Fahrräder wurden sichergestellt. In den anderen beiden Transportfahrzeugen stießen die Beamten auf eine große Anzahl an verschiedenen Werkzeugen. Die Gegenstände, unter anderem Bolzenschneider, Trennschleifer, Blechscheren und ein Jammer, kamen ebenfalls im amtliche Verwahrung.

Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Fahrräder aufgenommen. Über Nacht blieben die 3 Festgenommenen, die keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben, im Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt werden sie im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird. Gegen die Männer wird jetzt wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt.

Werkzeuge aus Container gestohlen

Darmstadt (ots) – Mehrere Container einer Baustelle in der Noackstraße rückten im Tatzeitraum zwischen Samstag (22.1.) und Montag (24.1.) in den Fokus von Kriminellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an mehreren Containern der Großbaustelle zu schaffen. Dort machten sie sich diverse Werkzeuge, unter anderem Hammer, zur Beute. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittler des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein im Zeitraum vom 24.01.2022, 04:00 Uhr bis 17:15 Uhr geparkter schwarzer Mercedes, wurde in der Straße “Hessenring” (Höhe Starkenburgstraße im Bereich des linken Vorderrades, sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Tel: 06105-4006-0 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Garage und Mülltonne stehen in Flammen

Viernheim (ots) – Nach dem Brand einer Garage und einer Mülltonne am Montagabend (24.01.) hat die Bergsträßer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Gegen 18.30 Uhr meldeten Zeugen über Notruf das Feuer in der Straße “Am Kapellenberg”. Auch die verständigte Feuerwehr war mit Einsatzkräften umgehend vor Ort und begannen mit der Brandbekämpfung.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer offen stehenden Garage aus und griff auch auf auch die benachbarten Garage über. Zudem brannte eine gegenüberliegende Mülltonne. Ein Zeuge hatte in dem Zusammenhang zwei bislang noch unbekannte, circa 14 Jahre alte Jugendliche mit Spraydosen und einem Feuerzeug gesehen.

Ob sie für das Feuer und den entstandenen Sachschaden, der noch nicht abschließend feststeht, verantwortlich sein können, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen.

12-jähriger Fahrradfahrer angefahren – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Montag 24.01.2022 gegen 07:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Theodor-Heuss-Allee in Viernheim. Ein 12-jähriger Junge aus Viernheim fuhr mit seinem Fahrrad zur Schule und wurde auf Höhe der Theodor-Heuss-Allee 57 von einem unbekannten PKW angefahren.

Der PKW fuhr auf das Hinterrad des Fahrrads auf, sodass der Junge stürzte und sich eine Gehirnerschütterung und eine Knieprellung zuzog. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen/ silbernen PKW handeln, welcher in Richtung Wormser Straße flüchtete. Zeugen werden gebeten sich unter der 06206/9440-0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Diebstahl von Außenbordmotor

Lampertheim (ots) – Einen Außenbordmotor der Marke Mercury, zwei Schwimmwesten sowie einen Steckschlüsselkasten erbeuteten Diebe, welche sich in der Zeit vom 20.01.2022 bis 25.01.2022 an einem Angelboot am Lampertheimer Altrhein zu schaffen gemacht hatten.

Der mit einem Stahlseil gesicherte Motor mit 20 PS wurde nach Durchtrennen der Sicherungsseile ebenso gestohlen wie die Schwimmwesten und das Werkzeug, die sich in einer Backeskiste im Boot befanden. Die Wasserschutzpolizei sicherte Spuren. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ober-Abtsteinach (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 535 zwischen Ober-Abtsteinach und Siedelsbrunn war die Strecke für über 2 Stunden gesperrt. Gegen 7.15 Uhr am Dienstagmorgen (25.01.) befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Wagen die Landesstraße aus Siedelsbrunn kommend in Richtung Abtsteinach. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam der Frau aus Grasellenbach ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Hier kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 53 Jahre alten Frau aus Weinheim. Ein hinter der Unfallverursacherin fahrender 20-Jähriger aus Gras-Ellenbach konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß ebenfalls mit dem Fahrzeug der Grasellenbacherin zusammen.

Diese wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt wurden. Der Mann aus Gras-Ellenbach blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf über 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Strecke bis 9.30 Uhr voll gesperrt.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Heppenheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Roseggerstraße suchen die Ermittler der Bergsträßer Kriminalpolizei nach Zeugen. Zwischen 8 Uhr und 17 Uhr am Montag (25.01.) schlugen die bislang noch unbekannten Täter einen ein Kellerfenster des Anwesens ein und öffneten dieses.

Ob die Kriminellen im Anschluss in das Haus eindrangen und Beute machten, steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden durch Lagerhallenbrand

Bensheim (ots) – Ein Brand in einer Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße hat in der Nacht zum Dienstag (25.01.) einen Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Eine Zeugin hatte die Rauchentwicklung gegen 2.15 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Umgehend eilten die Wehren aus Bensheim und Auerbach zur Halle und begannen mit der Brandbekämpfung. Das Feuer konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro, in der Halle brannten unter anderem das Inventar sowie hochwertige Fahrräder ab. Ob erste Erkenntnisse zutreffen, wonach ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Bergsträßer Kriminalpolizei.

Mehrere Personen bei Brand verletzt

Bürstadt (ots) – Beim Brand eines Anwesens in der Vinzenzstraße sind in der Nacht zum Dienstag (25.01.) mehrere Personen verletzt worden. Gegen 0.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten das Feuer in dem ehemaligen Hotelkomplex. Umgehend wurden mehrere Streifen zum Brandort geschickt. Auch die verständigten Wehren aus Bürstadt und Lampertheim waren umgehend vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang noch unbekannter Ursache in einem Zimmer im ersten Stock des Objektes aus. Zudem sollen sechs Personen, unter anderem wegen Rauchgasintoxikation, verletzt. Zwei Verletzte kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist jetzt das Kommissariat 10 der Bergsträßer Kriminalpolizei betraut.

Unfallzeugen gesucht

Einhausen (ots) – Am Montag (24.01.) ereignete sich im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 15:45 Uhr in der Friedensstraße in Einhausen ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein grauer Mercedes-Benz durch ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug, das dort vermutlich ein- oder ausparkte, an der vorderen linken Stoßstange bzw. auf der Fahrerseite beschädigt.

Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/ 706-0 in Verbindung zu setzen.

