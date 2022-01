Verbotenes Glücksspiel, Schwarzarbeit, Gewerbevorschriften und Coronaregeln

Landkreis (ots) – An 2 Kontrolltagen stellten Polizei, Ordnungsamt und Hauptzollamt in insgesamt 10 Betrieben in Marburg und einem in Stadtallendorf zoll-, steuer-, gewerbe- und baurechtliche Verstöße sowie wenige Verstöße gegen die Corona-Schutzbestimmungen fest. Bei der Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen beschlagnahmten die Fahnder wegen illegalen Glücksspiels vier Geldspielautomaten.

Am Mittwoch 12.01.2022 griffen die Fahnder, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei und jeweils Mitarbeiter der Ordnungsämter, erstmals zu und beschlagnahmten in einer Spielhalle in Marburg einen, in einem Cafe in Marburg zwei und in einem Cafe in Stadtallendorf einen weiteren illegal betriebenen Geldspielautomaten.

Die für die Durchsuchungen von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten und vom Amtsgericht Marburg erlassenen Beschlüsse waren das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen der BAO Spektrum. Weitere Gründe für eine sofortige Schließung der Betriebe oder für Festnahmen ergaben sich nicht.

Der zweite Kontrolltag war am Mittwoch 19.01.2022 Die Kripo Marburg überprüfte, erneut unterstützt durch die Bereitschaftspolizei und in enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Marburg und dem Hauptzollamt Gießen, in Marburg insgesamt 65 Anwesende in acht Betrieben. In der Hälfte der Betriebe gab es keinerlei Beanstandungen.

In einer Bar erfolgte die Ahndung von zwei Verstößen gegen die Coronaschutzbestimmungen. In zwei Betrieben gab es baurechtliche Mängel und in einem weiteren lagen Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz und die Spielhallenverordnung vor. Auch hier ergaben sich keine Notwendigkeiten sofortiger Schließungen. Die Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben nach dem Mindestlohngesetz durch das Hauptzollamt ist noch nicht abgeschlossen.

Die BAO Spektrum

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hatte im Jahr 2021 nach immer wieder eingehenden Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen Wettbüros und Spielhallen mit kriminellem Handeln (z.B. illegalem Glücksspiel, Inverkehrbringen von Falschgeld; Schwarzarbeit) das Projekt “Spektrum” gestartet. Das Projekt war zunächst begrenzt auf die Polizeidirektion Gießen, jedoch in kurzer Zeit so erfolgreich, dass eine Ausweitung auf alle anderen Polizeidirektionen des Präsidiums erfolgte. Als “Besonderen Aufbauorganisation” (BAO) der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Mittelhessen arbeitet die BAO Spektrum seit 01. Juli 2021. Bis heute gab es in allen Landkreisen des Polizeipräsidiums eine Vielzahl von Kontrollen mit Sicherstellungen von illegal betriebenen Spielgeräten und Wettterminals. “Ein solches Gerät macht im Jahr mehrere Zehntausend Euro Umsatz. 2021 hat die BAO Spektrum Dutzende davon sichergestellt. Wir haben darüber hinaus zum Teil gravierende Verstöße festgestellt, etwa zoll-, steuer- und baurechtliche Verstöße. Immer arbeiten wir eng mit anderen Behörden, wie dem Zoll, dem Regierungspräsidium und der Stadt zusammen” so Polizeipräsident Bernd Paul.

Der Paragraf 284 des Strafgesetzbuches stellt das unerlaubte Veranstalten eines Glücksspiels unter Strafe, der Paragraf 285 die Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel. Das erste Vergehen führt zu einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren, wobei sich der Strafahmen z.B. bei gewerbsmäßigem Handeln auf eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren erweitert. Die Beteiligung führt zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten. Die beim Glücksspiel verwandten Geräte oder etwaiges Geld unterliegen der Einziehung. Die strafrechtlichen sind unabhängig von etwaigen gewerberechtlichen Konsequenzen.

Marburg – Einbruch abgebrochen

Zwischen 23 Uhr am Freitag und 22.20 Uhr am Samstag, 22. Januar, brachen der oder die Täter einen Einbruchsversuch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße ab. Nachdem man ins Haus gelangte, versucht man die Wohnungstür gewaltsam aufzudrücken. Dabei entstand an der Tür ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Möglicherweise brachen der oder die Täter durch die Störung unerwartet auftauchender Zeugen ab. Wer hat in der fraglichen Zeit fremde Personen im Haus oder aus dem Haus kommend gesehen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Diebstahl aus Büro – Laptops gestohlen

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl zweier Laptops aus den Verwaltungsbüros eines eingetragenen Vereins für die Gesundheit und Pflege in der Deutschhausstraße. Der oder die Täter brachen noch einen Bürorollcontainer auf, aus dem jedoch nichts fehlt. Insgesamt entstand ein reiner Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Computer haben einen Wert von ca. 1.000 Euro.

Die Tat ereignete sich zwischen 12 Uhr am Freitag, 21. Januar und 08 Uhr am Montag 24. Januar. Wer hat in dieser Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg/Lohra – Mehrfach aufgefallen

Am Montag, 24. Januar, musste sich die Polizei gleich zwei Mal mit einem polizeibekannten 39 Jahre alten Mann befassen. Der muss sich nach den Vorfällen demnächst wegen Volksverhetzung, Körperverletzung, Beleidigung sowie den Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. Um 11.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Mann mit Schäferhund, der im Pilgrimstein laut schreiend ausländerfeindliche und volksverhetzende Äußerungen von sich gibt. Aufgrund der guten und detaillierten Beschreibung verlief die Fahndung nach dem Mann erfolgreich. Die Polizei entließ den Mann nach der Personalienfeststellung und -überprüfung. Um kurz vor 22 Uhr gab es den nächsten Einsatz mit ihm, diesmal allerdings in Lohra. Dort hatte der 39-Jährige wohl eine Auseinandersetzung mit einem 50 Jahre alten, ebenfalls polizeibekannten Mann. Zum Geschehensablauf liegen unterschiedliche Aussagen vor. Augenscheinlich schwer verletzt war keiner der beiden Männer. Der 39-Jährige stand nunmehr deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und offenbar anderer berauschender Mittel. Außerdem stellte die Polizei bei ihm eine geringe Menge Marihuana sicher. Aufgrund der Gesamtumstände und da er zudem seine Zunge nicht im Zaum halten konnte und die Polizei beleidigte, ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg letztlich eine Blutprobe an.

Cölbe – Autos aufgebrochen

In der Nacht zum Dienstag, 25. Januar, kam es in Cölbe zu mehreren Autoaufbrüchen. Die bisher bekannten Tatorte waren in der Goldbergstraße, der Bergstraße und der Hermann-Löns-Straße. Der Täter schlug eine Scheibe ein und durchwühlte die Autos. Zumindest in einem Fall stahl er was im Auto lag. Allerdings ließ er dann aus unbekannten Gründen die Taschen und Tüten mit diversem Inhalt sowie das Laptop in einer Grundstückseinfahrt in der Hermann-Löns-Straße liegen.

Wem ist in der Nacht in Cölbe eine verdächtige Person aufgefallen? Wer hat eventuell das Klirren oder Bersten von scheiben gehört und in diesem Zusammenhang jemanden gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Einschlag in der Windschutzscheibe

Am Montag, 24. Januar, zwischen 14.30 und 14.45 Uhr, hörte ein Autofahrer auf dem Weg zu seinem Fahrzeug einen lauten Knall. Es stellte sich heraus, dass etwas offenbar vehement die Windschutzscheibe seines weißen VW Caddys traf. Der Einschlag war so heftig, dass sich hinterher Glassplitter auf dem Armaturenbrett befanden. Was genau in der Scheibe einschlug steht nicht fest.

Der Caddy stand zur fraglichen Zeit im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Anfang der Ernst-Reuter-Straße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Einbruch in der Röthestraße

In der Nacht zum Dienstag, 25. Januar drangen Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster in die Filiale eines Geldinstituts in der Röthestraße ein und öffneten gewaltsam Sparkästchen und weitere Behältnisse. Derzeit stehen weder die Höhe des Sachschadens noch der Umfang des erbeuteten Bargeldes fest.

Wer hat in der Nacht rund um die Filiale in der Röthestraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Einbruch oder Sachbeschädigung?

In der Kottenbachstraße schlug ein noch unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus die Glasfassung zu einer Wohnungstür ein und konnte diese anschließend wohl öffnen. Nach ersten Prüfungen fehlt aus der Wohnung nichts. Weitere verschlossene Türen der Wohnung blieben unversehrt.

Die Tat ereignete sich zwischen 19 Uhr am Samstag und 04 Uhr am Montag, 24. Januar. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Neustadt – Unfallflucht in der Königsberger Straße

Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 06 Uhr am Freitag und 07 Uhr am nachfolgenden Montag, 24. Januar. Der hinten links beschädigte weiße Opel Adam parkte in dieser Zeit am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Königsberger Straße 12. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum Unfallhergang noch zum verursachenden Auto. Am Opel entstand ein Schaden von mindestens 1.200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Dunkles Fahrzeug kollidiert mit geparktem weißem Seat Ibiza

Der Zeuge, der den Unfall in der Ockershäuser Allee meldete, vermutet, dass es sich bei dem verursachenden und geflüchteten Auto um einen VW Polo handelt. Vom Kennzeichen erinnert er sich an die Zahl 777. Der verursachende Wagen fuhr aus der Ein-/Ausfahrt der Walldorfschule über die Ockershäuser Allee zum Wilhelmsplatz und streifte dabei mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Seite des vor dem Anwesen Ockershäuser Allee 6a geparkten weißen Seat Ibiza.

Bei der Kollision riss am Seat der linke Außenspiegel ab. Außerdem entstand ein Schaden am linken Kotflügel. Der verursachende schwarze Wagen müsste demzufolge korrespondierende Schäden auf der Beifahrerseite haben. Der Unfall war am Dienstag 25. Januar, um 07.30 Uhr. Wo steht seitdem ein dunkles, auf der rechten Seite frisch beschädigtes Fahrzeug mit der Zahl 777 im Kennzeichen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfall zwischen 12-jährigem Jungen und Auto – Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 20.01.2022 gegen 15 Uhr kam es an der Bushaltestelle im Alten Kirchhainer Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 12-jährigen Jungen. Der Junge hatte den voll besetzten Schulbus verlassen und war im Anschluss auf die Straße gestürzt. Dort kam es dann zum Kontakt mit einem vorbeifahrenden Auto. Nach ersten Informationen hielt der Autofahrer im Anschluss an und hatte Kontakt zunächst mit dem Jungen und anschließend mit dem Busfahrer.

Nach den Gesprächen wohl in der Annahme, dass nochmals alles glimpflich verlief, fuhr der Autofahrer weiter, leider ohne dem Jungen oder dem Busfahrer die Personalien zu hinterlassen.

Es stellte sich beim späteren Arztbesuch heraus, dass der 12-Jährige doch Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfallgeschehens und bittet insbesondere den beteiligten Autofahrer sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen