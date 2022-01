Sinsheim: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen 20-jährigen Heranwachsenden wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung; Haftbefehl außer Vollzug

Sinsheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

20-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Freitag, den 07.

Januar 2022, kurz nach 23 Uhr mindestens einen Böller in eine von drei

Mülltonnen geworfen zu haben, die an der Wand eines Wohnhauses in

Sinsheim-Eschelbach standen. Dadurch gerieten alle drei Mülltonnen samt Inhalt

und die Rahmen zweier Fenster des Hauses in Brand; darüber hinaus wurde die

Fassade des Anwesens beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6.000.-

Euro. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt, die Mülltonnen von der Hauswand

weggezogen und somit einen größeren Schaden verhindert.

Hinweise eines weiteren Zeugen brachten die Brandexperten der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg auf die Spur des jungen Mannes. Dieser

konnte am Mittwoch, den 19. Januar, festgenommen werden. Der von der

Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts

der schweren Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung wurde gegen

Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Ob der 20-Jährige für weitere, bislang nicht aufgeklärte Brände seit Anfang 2020

im Sinsheimer Raum verantwortlich ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmiererei an mehreren Fahrzeugen – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Mit rosa / pinker Farbe beschmierte ein

unbekannter Täter vermutlich gleich mehrere geparkte Pkw am Montagabend im

Stadtgebiet. Neben den sechs Fahrzeugen trieb der Unbekannte sein Unwesen auch

am Polizeirevier Weinheim, wo ebenfalls mit rosa / pinke Farbe an ein Fenster

gesprüht wurde. Da es sich hierbei offenbar um die selbe Farbe handelte, gehen

die Ermittler derzeit von einem Zusammenhang aus. Die Beamten suchen nach

Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges in der Rosenbrunnenstraße, der

Karrillonstraße und der Werderstraße beobachtet haben. Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.