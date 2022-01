Nötigungen auf der A63 von Mainz bis Alzey

Wörrstadt – Am 25.01.2022 zwischen 16:30 und 16:45 Uhr fuhr ein älterer

goldener Peugeot 607 mit einer ungarischen Zulassung über die A63 vom

Autobahnkreuz Mainz Süd bis zur AS Kirchheimbolanden. Auf dieser Strecke

überholte der 35-Jährige Fahrer aus Ungarn, andere Verkehrsteilnehmer etliche

Male rechts über den Standstreifen. Zudem wechselte er dann kurz vor den anderen

Fahrzeugen den Fahrstreifen und zwang sie zum Abbremsen. Im weiteren Verlauf

fuhr er anderen Verkehrsteilnehmer dicht auf, hatte den Blinker dauerhaft links

gesetzt und betätigte unentwegt die Lichthupe.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht Zeugen und/oder Geschädigte des

Vorfalls.

Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss am Wochenende, Führerscheine sichergestellt

Mainz – Stadtgebiet – Sonntag, 23.01.2022

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Mainz zu mehreren Meldungen wegen

Fahrens unter Alkoholeinfluss.

In der Mainzer Neustadt wurde am 23.01.2022 in der Hattenbergstraße um 0:44 Uhr

ein 34-jähriger Mainzer Rollerfahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle

konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab

1,10 Promille. Es erfolgte eine Blutprobe auf der Dienststelle. Es stellte sich

weiter heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Am Sonntagmorgen um 04:12 Uhr bemerkte eine Streife in der Kleinen Langgasse

einen Pkw, der mit quietschenden Reifen anfuhr. In der darauffolgenden Kontrolle

stellte sich heraus, dass der 30-jährige Mainzer Alkohol konsumiert hatte. Der

anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Auch hier

erfolgte eine Blutprobe auf der Dienststelle, sowie die Sicherstellung des

Führerscheins.

In einem weiteren Fall wurde die Mainzer Polizei am 23.01.2022 um 02:04 Uhr über

einen auffälligen Fahrstil eines Kleinbusses auf der BAB 60 im Bereich des

Autobahnkreuzes Mainz Süd in Fahrtrichtung Bingen informiert. In der

anschließenden Kontrolle wurde dem 24-jährigen Fahrer ein freiwilliger

Atemalkoholtest angeboten, dieser ergab um 02:16 Uhr einen Wert von 1,13

Promille. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt

wurden.

Den Fahrern drohen Fahrverbote sowie hohe Geldstrafen.

Folgen einer Trunkenheitsfahrt:

Langer Führerscheinentzug – Hohe Geldstrafen – Freiheitsstrafen

bis zu zwei Jahren bei einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge

des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel

infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer

berauschender Mittel

Gewässerverunreinigung im Mainzer Industriehafen

Mainz

Am 25.01.2022 gegen 09:00 Uhr ereignete sich im Industriehafen Mainz eine Gewässerverunreinigung. Aus bislang unbekannter Ursache bildete sich auf der Gewässeroberfläche ein Ölfilm, der sich über das halbe Hafenbecken erstreckte. Durch die Berufsfeuerwehr Mainz wurde eine Ölsperre ausgebracht. Die Wasserschutzpolizei nahm Gewässerproben. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Neben der Wasserschutzpolizei Mainz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, Vertreter der Unteren Wasserbehörde der Stadt Mainz und der Hafenmeister im Einsatz.

8-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt – Zeugen gesucht

Mainz – Nieder-Olm – Mittwoch, 12.01.2022

Bereits am vergangenen Mittwochnachmittag kam es in Nieder-Olm im Bereich des

Bahnhofs zu einem Verkehrsunfall wobei ein Kind leicht verletzt wurde.

Um 15:45 Uhr überquerten die 8-jährige und eine Freundin den Bahnübergang in

Nieder-Olm in Richtung Ludwig-Eckes-Allee. Ein aus Richtung Teufelspfad

kommender Autofahrer hielt an, um die beiden Kinder die Straße überqueren zu

lassen. Einen, aus Richtung Bahnhofstraße, entgegenkommenden Autofahrer

versuchte der bereits Wartende noch mittels Handzeichen auf die beiden querenden

Kinder aufmerksam zu machen. Dennoch kam es dann zum Unfall zwischen dem aus

Richtung Bahnhofstraße kommenden Autofahrer und dem 8-jährigen Mädchen. Dieses

stürzte zu Boden und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Der beteiligte

Autofahrer hat sich von der Unfallstelle entfernt. Der wartende Autofahrer hat

sich kurz um das Mädchen gekümmert. Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Schwarze Haare

Jeanshose

habe sich kurz um das

Mädchen gekümmert

Mädchen gekümmert sagte er müsse sein Kind abholen und deswegen

weiterfahren

weiterfahren war in einem Fahrzeug in Fahrtrichtung Nieder-Olm

Zentrum unterwegs

Die Aufklärung des Unfallhergangs, die Suche nach dem Unfallbeteiligten, dem

wartenden Autofahrer und weiteren Zeugen sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 bittet darum, dass der wartenden Autofahrer und

weitere mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06131-654310 oder per

E-Mail unter: pimainz3@polizei.rlp.de meldet. Möglicherweise kann dieser/ein

Zeuge etwas zum Unfallgeschehen sagen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 25.01., Schultheiß-Kollei-Straße, 00:05 Uhr. Im Rahmen einer Kontrolle zeigte der Fahrer eines Daimler Chryslers drogentypische Auffälligkeiten; daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein PKW wurde verkehrssicher abgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 36-Jährigen eingeleitet.