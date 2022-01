Friedberg: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Verjagte Hund den Einbrecher?

(ots) – Am Freitag 21.01.2022 drangen Einbrecher in die Erdgeschosswohnung eines Reihenhauses im Schlesienring ein. Zwischen 16.45-18.40 Uhr schlugen sie dazu ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnräume. Aus noch unbekannten Gründen wurde jedoch nichts entwendet. Möglicherweise waren die Straftäter durch den Hund der Bewohner verscheucht worden.

Frage: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Schlesienring aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wem sind der oder die Täter bei der anschließenden Flucht begegnet? Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Polizei ermittelt nach Diebstählen mehrerer hochwertiger PKW

Bad Nauheim/Rockenberg (ots) – Einen knapp 100.000 Euro teuren Audi haben Diebe in der Nacht auf Dienstag 25.01.2022 Am Bornacker im Ortsteil Steinfurth gestohlen. Gegen 2.30 Uhr hatten Anwohner den startenden Motor gehört und den dunkelgrauen SUV, an welchem zur Tatzeit Kennzeichen mit “BÜD”-Kennung angebracht gewesen waren, dann auf die Straße Am Dorngraben in Richtung Södeler Straße davonfahren sehen. Das Fahrzeug verfügt über ein “Keyless-Go”-System.

Im Rockenberger Steinweg stellte der Eigentümer eines weißen Mercedes GLC am Dienstagmorgen das Fehlen seines Autos fest. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 7.45 Uhr. An dem etwa 30.000 Euro teuren SUV waren ursprünglich Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen. Auch dieser PKW verfügt über “Keyless-Go”.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wer hatte in der Nacht zu Dienstag Nahe der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wo sind die beiden PKW nach der Tat aufgefallen? Wer kann anderweitig Angaben zu den genannten Taten machen?

Wölfersheim: Fahrzeuge demoliert

In der Friedberger Straße im Ortsteil Melbach sind im Zeitraum zwischen Dienstag- (18.1., 7.30 Uhr) und Samstagmorgen (22.1., 9.30 Uhr) zwei geparkte Fahrzeuge zerkratzt worden. An einem weißen Fiat Scudo sowie einem grauen Cirtoen C6 entstanden so Sachschäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Nach Alleinunfall Führerschein beschlagnahmt

In Nieder-Mörlen verunfallte in der Nacht zu Dienstag der Fahrer eines schwarzen 3er BMW in der Frankfurter Straße. Offenbar stand der 34-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der BMW-Fahrer gegen 2.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 229 die Kontrolle über sein Auto verloren und eine dortige Verkehrsinsel überfahren. Der PKW schleuderte in einen geparkten VW Passat.

Der deutlich nach Alkohol riechende 34-Jährige lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab, die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und ließ eine Blutentnahme durchführen. Die beiden Autos wurden im Rahmen des Unfallgeschehens erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf etwa 17.000 Euro.

Gelegenheit macht Diebe – wieder mehrere Autoscheiben eingeschlagen

Friedberg (ots) – In der Riedstraße schlugen Diebe zwischen Freitagabend 21.01.2022 um 18 Uhr und Samstagvormittag 22.01.2022 um 12.30 Uhr eine Fahrzeugscheibe eines gelben VW Passat ein und stahlen die im Auto zurückgelassene Geldbörse mit Inhalt.

Im gleichen Zeitraum gingen Täter auch Am Seebach vor. Nachdem eine Seitenscheibe beschädigt worden war nahm man aus einem weißen Audi A4 das Serviceheft des Fahrzeuges mit.

Aus einem schwarzen VW Golf Plus entwendeten Diebe in der Mörler Straße am Samstagmorgen zwischen 1 Uhr und 6 Uhr eine im Fußraum zurückgelassene Handtasche. Zuvor zertrümmerte man auch in diesem Falle eine Seitenscheibe des Autos.

Niddatal: Auch im Ortsteil Kaichen machten sich Straftäter an drei Fahrzeugen zu schaffen. In der Waldstraße zerbarst das Fensterglas an einem grauen Skoda Fabia zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 10 Uhr. Scheinbar wurden die Langfinger jedoch nicht fündig. Offenbar war aus dem Innenraum nichts entwendet worden.

Am Krebsbach stahl man aus einem grauen 2er BMW Am Krebsbach eine liegengelassene, hochwertige Sonnenbrille. Hier lässt sich der Tatzeitraum auf Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 9 Uhr eingrenzen.

Schließlich verschwand auch in der Altenstädter Straße die zurückgelassene Geldbörse aus einem weißen BMW der 2er-Reihe. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter hier zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 8 Uhr aktiv gewesen sein müssen.

Ob nun Beute gemacht wurde oder nicht: An allen angegangenen Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Aufgrund weiter anhaltender Aktualität – Polizei erinnert – Das Auto ist kein Safe!

(ots) – Immer wieder kommt es zu teils mit einfachen Mitteln vermeidbaren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Sei es der arglos auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Geldbeutel, die im Fußraum abgestellte Handtasche oder das im Ablagefach ladende Smartphone. All diese Wertgegenstände eint: Sie sind im Fahrzeug nicht sicher!

Völlig unerheblich, ob nur für einen schnellen Zwischenstopp beim Bäcker oder wenn das Auto dank Mitfahrgelegenheit auf einem Pendlerparkplatz stehengelassen wird. Selbst das, in der Regel halbherzige, verstecken der Habseligkeiten ändert an diesem Umstand nur wenig.

Langfinger suchen oftmals gezielt nach sich ihnen bietenden Gelegenheit, ohne großen Aufwand Beute zu machen. Wurde das Objekt der Begierde erst einmal lokalisiert, ist die Fahrzeugscheibe in Windeseile eingeschlagen. Einem schnellen Griff in den Innenraum steht nun nichts mehr im Wege. Ein zusätzlicher Blick ins Handschuhfach und der Griff hinter die Sonnenblende sind in wenigen Sekunden erledigt. In aller Regel ist der Straftäter bereits über alle Berge, bevor seine Tat überhaupt bemerkt wird.

Der folgende Ärger ist meist groß und zeitintensiv. Frühzeitiges Sperren von EC- und Kreditkarten. Anzeigenerstattung bei der Polizei. Wenn vorhanden: Schadenmeldung an die Kaskoversicherung. Behördengänge zur Neubeantragung von Dokumenten.

Simple, aber in der Regel wirkungsvolle Lösung:

Nehmen Sie Ihre Wertsachen einfach mit, das Auto ist kein Safe!

