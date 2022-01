Fahrzeugbrände

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Zeugen vernahmen am Dienstag 25.01.2022 gegen 00.10 Uhr in der Ostparkstraße einen lauten Knall. Sodann konnten sie im Bereich der Hausnummer 16 zwei brennende Pkw feststellen. Zeitgleich rannte eine dunkel gekleidete Person in Richtung des Danziger Platz davon. Zwei Pkw gerieten in Vollbrand, es handelte sich dabei um einen Volvo und einen Jaguar.

Ein VW und ein Smart wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. An den erstgenannten beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der verständigten Feuerwehr gelang es, die Flammen zu ersticken.

Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Gallus (ots)-(fue) – Ein Zeuge bemerkte am Montag 24.01.2022 gegen 19.00 Uhr, den Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes aus dem Kellerraum eines Hauses in der Mainzer Landstraße. Das rund 4.000 EUR teure Rad war an der Wand aufgehängt und gegen Diebstahl gesichert. Der Zeuge hatte daraufhin umgehend das 4. Polizeirevier verständigt.

Bereits gegen 20.00 Uhr gelang es den Beamten, einen tatverdächtigen 41-jährigen Wohnsitzlosen festzunehmen. Der Mann führte das entwendete Mountainbike mit sich. Außerdem hatte er noch einen Seitenschneider und das durchtrennte Fahrradschloss, mit dem das Rad gesichert worden war, dabei. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Konflikt mit Fahrscheinkontrolleuren – Zeugensuche

Frankfurt-Nied (ots)-(hol) – Am 01.10.2021 kontrollierten 3 Mitarbeiter des Prüfdienstes die Fahrscheine der Passagiere eines Linienbusses. Daraus entwickelte sich ein Konflikt mit einem weiblichen Fahrgast, der strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr lief die Fahrscheinkontrolle im Bus der Linie 54. Ein weiblicher Fahrgast versuchte sich seinerzeit der Kontrolle durch Verlassen des Busses an der Haltestelle “Dürkheimer Straße” zu entziehen. Die Kontrolleure folgten der Dame und wollten sie festhalten.

Daraus entwickelte sich ein Gerangel und das Geschehen verlagerte sich von der Haltestelle weiter in den Bereich DürkheimerStraße/Alzeyer Straße/Landauer Straße. Beide Parteien erstatteten in der Folge Strafanzeige wegen unterschiedlicher Delikte gegen die jeweils andere Partei.

Im Rahmen der in den Ermittlungsverfahren geführten Vernehmungen wurde bekannt, dass eine bislang unbekannte Frau das Geschehen zumindest teilweise beobachtet und mit ihrem Handy gefilmt hat. Sie wirkte damals auch verbal auf die Parteien ein, bevor sie die Situation wieder verließ.

Diese Frau kommt als wichtige Zeugin in Betracht. Die von ihr getätigten Aufnahmen könnten ein wichtiges Beweismittel darstellen.

Sowohl diese Frau, als auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder der bis dato unbekannten Zeugin machen können, werden gebeten, sich unter 069/755-53110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Werkzeugdiebstahl

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Ein 38-jähriger Wohnsitzloser fiel am Dienstag 25.01.2022 gegen 02.45 Uhr, einer Funkstreife in der Gutleutstraße auf. Der Mann war dort mit einem Fahrrad unterwegs, auf dem sich eine vollgepackte Sporttasche befand. Bei der sich anschließenden Kontrolle konnten darin verschiedene Werkzeuge wie Akkuschrauber, Stichsäge und Schlagbohrer aufgefunden und sichergestellt werden.

Da kein Tatort festzustellen war, wurde der 38-Jährige wieder entlassen. Der Umstand ließ die Beamten jedoch nicht ruhen. Schließlich fand sich in der Mainluststraße ein Altbau, welcher zurzeit kernsaniert wird. Noch während der Abklärung der Örtlichkeit tauchte der 38-Jährige an der Baustelle in der Mainluststraße auf.

In seiner Begleitung befand sich ein weiterer Mann, ein 41-jähriger Obdachloser. Dieser stemmte sich gegen das dort befindliche Eisentor zum Treppenhaus. Dies tat er so lange, bis sich für den 38-Jährigen ein Spalt öffnete, durch den hindurch er das Haus betreten konnte. Beide trugen nun mehrere Werkzeugkoffer aus dem Haus.

Danach erfolgte die Festnahme der beiden Männer.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen