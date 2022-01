Störpegel- und Nachhhallmessung am HBF Kaiserslautern am 27. Januar 2022

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag, dem 27. Januar 2022 wird am Hauptbahnhof

Kaiserslautern im Zeitraum von 16.00 bis 18.00 Uhr eine Störpegelmessung

durchgeführt werden. Diese wird den Reiseverkehr nicht beeinträchtigen. Außerdem

wird am selben Tag um 22.00 Uhr für die Dauer von ca. 20 Minuten, ebenfalls im

Hbf Kaiserslautern, eine Nachhallmessung stattfinden. Zum Zwecke der

Schallerzeugung wird in diesem Zusammenhang kontrolliert eine

Schreckschusspistole abgefeuert werden. Vor Ort wird der Bereich der

Bahnhofsvorhalle sowie des Personentunnels für den Zeitraum der Nachhallmessung

abgesperrt werden. Mitarbeiter der DB Sicherheit werden am Abend vor Ort zugegen

sein.

Einbrüche in der Merkurstaße

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte drangen in der Nacht zum Montag in die

Räumlichkeiten einer Firma in der Merkurstraße ein. Die Täter hebelten zunächst

die Eingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort verschafften

sie sich Zugang zu allen Büroräumen und öffneten verschiedene Schränke.

Entwendet wurde nach erstem Anschein nichts. Während der Aufnahme des Einbruchs

fiel den Beamten an dem angrenzenden Gebäude ein eingeschlagenes Fenster auf.

Hierdurch gelangten die unbekannten Täter in das Innere eines Möbelwarenlagers.

Dort öffneten sie Schränke und versuchten in den Verkaufsraum zu gelangen. Als

dies misslang, verließen sie das Gebäude über den Notausgang. Hinweise auf die

Täter liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei

sicherte Spuren und sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges

beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Unter der Rufnummer

0631 369-2620 können sich Zeugen bei der Kriminalpolizei melden. |elz

Waldwege versperrt

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte versperren seit einiger Zeit land- und

forstwirtschaftliche Wege im Bereich Reichenbacherhof bei Otterberg, in dem sie

größere Äste auf die Wege ziehen. Jäger, Landwirte und Eigentümer anliegender

Grundstücke wurden dadurch an der berechtigten Durchfahrt gehindert. Ebenfalls

werden durch die Äste wichtige Zufahrten zu Rettungspunkten versperrt. Die

Polizei ermittelt wegen Nötigung. Möglicherweise sind Zeugen verdächtige

Personen aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Nächtlicher Saunabesuch

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs hat sich ein

junges Pärchen in der Nacht zu Dienstag eingehandelt. Die beiden wurden – weit

außerhalb der regulären Öffnungszeiten – auf dem Gelände des Saunabereiches

eines Schwimmbads in der Mailänder Straße erwischt. Ein Mitarbeiter informierte

die Polizei, dass zwei Personen über den Zaun des Saunabereichs geklettert

seien. Sie seien vermutlich immer noch auf dem Gelände. Beim Erblicken der

Polizei versuchten beide über den Zaun zu flüchten. Die 20-jährige Frau konnte

aufgehalten werden. Ihr 23-jähriger Begleiter wurde an seinem Auto auf dem

Parkplatz gestellt. Nachdem beide identifiziert und ihre Personalien notiert

waren, durften sie wieder gehen. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. |elz