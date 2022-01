Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Werkzeuge bei mehreren Autoaufbrüchen entwendet / Zeugensuche – Mühlheim/Rodgau/Rödermark

(as) Diesmal hatten es Autoaufbrecher offenbar auf Werkzeuge abgesehen. Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen brachen sie mehrere Fahrzeuge auf. An einem in Mühlheim/Dietesheim im Bornweg abgestellten weißen Mercedes Vito hebelten Sie die rechte Schiebetür auf und entwendeten Werkzeugmaschinen, eine Werkzeugkiste, sowie Berufsbekleidung. Hier wird die Schadenshöhe auf etwa 5.000 Euro geschätzt. In Rodgau/Nieder-Roden wurde aus einem in der Rhönstraße abgestellten weißen Opel Combo ein Schlagbohrer, einen Akku Bohrhammer und Akkupakete entwendet, nachdem Unbekannte das Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen und sich so Zutritt zum Innenraum und schließlich zum Kofferraum verschafft hatten. Hier wird der Wert der entwendeten Gegenstände auf etwa 2.000 Euro geschätzt. In Rödermark/Ober-Roden in der Carl-Zeiss-Straße schnitten die Langfinger ein Loch in die Seitentür eines weißen Ford Transit einer Markisenfirma und öffneten so im Anschuss die Schiebetür und stahlen mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Bosch sowie einen Werkzeugkoffer samt Inhalt. Die Wert der Werkzeuge wird hier auf circa 1.000 Euro geschätzt An einem weiteren PKW an derselben Adresse wurde die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden.

Zeugensuche nach Zusammenstoß mit Kind auf Fahrrad – Langen

(as) Eine 12-Jährige befuhr am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Nördlichen Ringstraße, aus Richtung S-Bahn kommend und fuhr dann in den Kreisverkehr Nördliche Ringstraße/Hans-Kreiling Allee ein. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW mit Offenbacher Kennzeichen fuhr aus der Hans-Kreiling-Allee in den Kreisverkehr ein und stieß dabei mit der im Kreisverkehr vorfahrtsberechtigten Radfahrerin zusammen. Diese stürzte und zog sich Hautabschürfungen an den Händen und Knien zu. Sie wurde vor Ort behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Am Fahrrad des Mädchens entstand zudem Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 06183/91155-0 zu melden.

ST/77138/2022

Zeugen gesucht nach Steinwürfen von Bundesstraße 486 – Langen

(as) Unbekannte warfen am Sonntagabend mehrere Steine von einer Brücke in Höhe des Industriegebietes auf die Bundesstraße 486. Die Steine trafen den schwarzen Renault Megane einer 18-Jährigen, welche gegen 19.30 Uhr unter der Brücke hindurch fuhr. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen melden sich bitte bei der Pst. Langen unter der Telefonnummer 06103/9030-0.

Bereich Main-Kinzig

Exhibitionist öffnete seine Hose – Erlensee

(as/neu) Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann hat sich am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, gegenüber einer Schülerin in Langendiebach unsittlich gezeigt. Der Unbekannte kam der 9-Jährigen im „Grüner Weg“ entgegen, öffnete plötzlich seine Hose und befriedigte sich selbst. Der Mann ist circa 1,70 Meter groß, schlank, trug kurze graubraune Haare und einen drei-Tage-Bart. Er war mit einer grünen Tarnhose sowie einer schwarzen Stoffjacke mit weißer Aufschrift bekleidet. Wer Hinweise zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 zu melden.

Wer verlor den Baumstamm? – Autobahn 66 / Biebergemünd

(as) Ein 25-Jähriger befuhr am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, mit seinem weißen Renault Traffic den linken Fahrstreifen auf der Autobahn 66, Richtung Hanau. In einer langgezogenen Linkskurve zwischen den Anschlussstellen Bad-Orb/Wächtersbach und Gelnhausen-Ost lag plötzlich ein größerer Ast auf dem Fahrstreifen. Trotz sofortiger Bremsung, konnte der junge Mann eine Kollision nicht verhindern. Am seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, dass das Holzstück verloren hat. Diese können sich unter der Rufnummer 06183/91155-0 melden.

Wer zerkratze den Lack? – Erlensee/Rückingen

(as) Wer zerkratzte beidseitig den Lack eines grauen Opel Insignia, der im Zeitraum zwischen Sonntag zwischen 4 und 16 Uhr in der Kastellstraße in Rückingen in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war? Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.