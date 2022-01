Kiosk beraubt,

Bad Soden, Neuenhain, Hauptstraße, Montag, 24.01.2022, 15:30 Uhr,

(mh) Am Montagnachmittag ist ein Kiosk in der Hauptstraße in Neuenhain von einem unbekannten Täter überfallen worden. Der Räuber betrat den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Weiter steckte er sich Zigarettenschachteln ein. Danach verließ er den Kiosk in unbekannte Richtung. Der Mann sei ca. 18 Jahre alt, 175cm groß und schlank gewesen. Er habe eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung, eine dunkle Wintermütze, eine dunkle Winterjacke der Marke „Parajumpers“, eine dunkle Hose sowie schwarze Winterhandschuhe getragen.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzten. Die Rufnummer lautet (06192) 2079-0.

Kindergarten von Einbruch betroffen,

Hattersheim, Hugo-Hoffmann-Ring, Freitag, 21.01.2022, 18:30 Uhr bis Montag, 24.01.2022,06:50 Uhr,

(mh) In der Zeit von Freitag bis Montag sind unbekannte Täter in einen Kindergarten im Hugo-Hoffmann-Ring in Hattersheim eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst erfolglos an mehreren Türen, wobei hoher Sachschaden entstand. Letztlich gelangten sie auf unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Laptops und ein Tablet aus Büroräumen sowie etwas Bargeld. Im Anschluss flohen sie unerkannt.

Personen, die an diesem Wochenende verdächtige Wahrnehmungen rund um den Kindergarten im Hugo-Hoffmann-Ring gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss,

Sulzbach, Landesstraße 3014, Höhe Bahnhof Sulzbach Nord, Montag, 24.01.2022, 16:45 Uhr,

(mh) Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Fahrer in Sulzbach auf der Hauptstraße in Höhe des Bahnhofs Sulzbach Nord einen Auffahrunfall verursacht. Der 18-jährige Fahrer war mit seinem Nissan Micra auf der Straße unterwegs, als er aufgrund stockenden Verkehrs an einer roten Ampel anhalten musste. Das Bremsen gelang nicht, er fuhr einem vorausfahrenden Mitsubishi Space Star auf. Eine eingesetzte Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme dann Verhaltensauffälligkeiten bei dem jungen Mann fest, ein angebotener, freiwilliger Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der Mann wurde für eine Blutentnahme auf ein Revier gebracht. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Unbekannter besteigt Fahrzeug und verursacht Schaden, Flörsheim, Konrad-Adenauer-Ufer, Freitag, 21.01.2022, 18:30 Uhr bis Montag, 24.01.2022, 11:30 Uhr,

(mh) Am vergangenen Wochenende ist ein unbekannter Täter über ein Fahrzeug am Konrad-Adenauer-Ufer in Flörsheim gelaufen und hat dabei Sachschaden verursacht. Nach der Spurenlage stieg der oder die Unbekannte mit Schuhen auf die Motorhaube des blauen Toyota Auris und von dort auf die Windschutzscheibe. Dabei entstanden Dellen und Kratzer, der Schaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, diese an die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145/54 76-0 zu übermitteln.