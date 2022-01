Einbruch in Geschäft,

Mainz-Kastel, Am Weyer, 22.01.2022, 18.30 bis 24.01.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein

Geschäft in der Straße „Am Weyer“ in Mainz-Kastel ein. Die Einbrecher warfen ein

Fenster ein, kletterten durch dieses in das Gebäude und ergriffen anschließend

unerkannt die Flucht. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts

bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Tür von Drogerie hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring,

22.01.2022, 20.00 bis 24.01.2022, 12.00 Uhr,

(pl)Die Tür einer Drogerie im Kurt-Schumacher-Ring hat zwischen Samstagabend und

Montagmittag Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten erfolglos, die Tür

aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter die Flucht. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mutmaßlich gestohlenes Pedelec aufgefunden- Polizei sucht Besitzer,

Mainz-Kostheim, Münchhofstraße, Nacht zum 22.01.2022,

(pl)Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden sucht derzeit die Besitzerin oder aber den

Besitzer eines mutmaßlich gestohlenen Pedelecs, welches in der Nacht zum Samstag

im Bereich der Münchhofstraße in Kostheim aufgefunden und sichergestellt worden

ist. Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein Herren-Pedelec der

Marke „Hercules“ Modell „E-Imperial S10“ in dunkelgrau. Am Rad fehlt das

Frontlicht sowie das Display. Ein Faltschloss war in der Halterung am Rahmen

angebracht und das Reifenschloss geöffnet. Bei den bisherigen Ermittlungen

konnte die Herkunft des Fahrrades nicht geklärt werden. Da nicht auszuschließen

ist, dass das E-Bike unrechtmäßig gefahren und gegebenenfalls unmittelbar vor

dem Auffinden entwendet wurde, bittet das 2. Polizeirevier die Eigentümerin oder

aber den Eigentümer des Fahrrades, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240

zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Fälle von illegalem Abladen von Erde mit

Bauschutt, Parkplätze entlang der B417, Taunusstein, Idstein, Seit Mittwoch,

19.01.2022,

(mh) Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag wurden an mehreren Parkplätzen

entlang der B417, unter anderem auf Höhe von Auringen, Taunusstein und Idstein

illegal abgeladene Erdhügel festgestellt. Dabei handelt es sich nach ersten

Ermittlungen um Erde vermischt mit Bauschutt ungeklärtem Ursprungs. Bislang

konnten zwölf solcher Hügel festgestellt werden.

Personen, die möglicherweise den Abladevorgang entlang der B417 oder andere

Handlungen im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich

mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzten.

Feuer in Kleidercontainer gelöscht,

Idstein, In der Ritzbach, Montag, 24.01.2022, 17:30 Uhr,

(mh) Am frühen Montagabend wurde durch Zeugen ein brennender Kleidercontainer

„In der Ritzbach“ in Idstein gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war es noch

nicht zu offenen Flammen, sondern lediglich zu starker Rauchentwicklung aus dem

Container gekommen. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht

werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist eine vorsätzliche Verursachung

nicht auszuschließen.

Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der

Straße „In der Ritzbach“ in Idstein gemacht haben, sich mit der Polizeistation

Idstein unter der Nummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrer fliegt aus der Kurve,

Idstein, Landesstraße 3273 zwischen Heftrich und Lenzhahn, Montag, 24.01.2022,

20:00 Uhr,

(mh) Am Montagabend hat ein Autofahrer auf der Landesstraße 3273 zwischen

Heftrich und Lenzhahn einen Alleinunfall verursacht. Der 67-jährige

Fahrzeugführer war mit seinem Skoda Superb nach eigenen Angaben in einer

Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Durch das Einfahren in den

Straßengraben zog sich der Mann Prellungen zu, er wurde zur weiteren Kontrolle

in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 10.000EUR.

Einbrüche in BMW,

Oestrich, Untere Bein, Samstag, 22.01.2022, 14:00 Uhr bis Montag, 24.01.2022,

11:00 Uhr,

(mh) In der Zeit von Samstag bis Montag sind unbekannte Täter in mehrere PKW der

Marke BMW, welche in der Straße „Untere Bein“ in Oestrich geparkt waren,

eingebrochen und haben diverse Ausstattungsteile gestohlen. Die Täter schlugen

dazu bei vier Fahrzeugen jeweils eine Scheibe ein, um hinein zu gelangen. Dort

wurden dann mehrere Bedienelemente ausgebaut und entwendet. Die Einbrecher

entkamen ungesehen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 20.000EUR.

Zusammenstoß auf Kreuzung,

Taunusstein, Scheidertalstraße, Montag, 24.01.2022, 07:40 Uhr,

(mh) Am Montagmorgen ist es in der Scheidertalstraße Ecke Mühlweg zu einem

Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Fahrer war mit seinem Seat Ibiza auf

dem Mühlweg gefahren und beabsichtigte, in die vorfahrtsberechtigte

Scheidertalstraße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem Ford Fiesta,

welcher auf der besagten Straße fuhr. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch

ein Sachschaden von ca. 6.000EUR.