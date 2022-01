Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Erneut mehrere Anrufe von Callcenter-Betrügern

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.01.2022 wurden im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt 6 Einwohner in Bad Dürkheim durch sogenannte „Callcenter-Betrüger“ angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich hierbei als vermeintliche Enkelkinder oder Töchter der Angerufenen aus, die aufgrund eines folgenschweren Unfalls eine Kaution von 30.000 Euro bei der Polizei hinterlegen müssten. Weitere Anrufer gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus, die eine Kaution von 20.000 Euro für die angebliche Tochter der Angerufenen benötigten. In einem weiteren Fall ging um einen hohen Lottogewinn. Alle angerufenen meist älteren Senioren reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Ermittlungen ergaben, dass viele der Rufnummern im Telefonbuch hinterlegt waren.

Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte immer an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.01.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizei Bad Dürkheim zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurden in Freinsheim in der Erpolzheimerstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und das dort geltende Durchfahrtsverbot überwacht. Bei schwachem Verkehrsaufkommen, kam es zu 2 Geschwindigkeitsverstößen. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 50 km/h gemessen. Das Durchfahrtsverbot wurde von allen Verkehrsteilnehmern beachtet.

Bei der nächsten Kontrolle wurde in Erpolzheim, in der Bahnhofstraße, die temporär eingerichtete Tempo 30 Beschränkung überwacht. Bei schwachem Verkehrsaufkommen konnten keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

In Ellerstadt wurde in der Bruchstraße, in der an den verkehrsberuhigten Bereich anschließenden Tempo 30-Zone, die Geschwindigkeit gemessen. Auch hier hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung.

Haßloch: Falscher Wasserwerker

Haßloch (ots) – Er sei Mitarbeiter der Wasserwerke und müsse eine Überprüfung durchführen, erklärte ein Unbekannter am Montagnachmittag (24. Jan., 15:30 Uhr) einem älteren Ehepaar und gelangte so in die Wohnung. Die 87 und 84 Jahren alten Eheleute lenkte der Betrüger ab, so dass zwei weitere Männer unbemerkt in die Wohnung gelangten und sie durchwühlten. Goldschmuck im Wert von 3.000,- EUR erbeuteten die Täter und stiegen später in einen blauen Kleinwagen, in dem ein Fahrer wartete. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Auto machen können unter Tel.: 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):